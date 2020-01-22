【UFC】Robert Whittaker 疑因要向女兒捐贈骨髓　退賽3月UFC 248

原本預定於3月7日的UFC 248中迎戰Jared Cannonier的前UFC中量級冠軍Robert Whittaker在早前突然宣布因為私人理由而需要退出賽事。Whittaker為自己的退出道歉，並發表了一份聲明，表示他需要一些時間去陪伴家人並重新集中精神。

Whittaker並沒有就突然退賽透露更多的消息，不過根據各個報道，他退出的原因是爲了要將骨髓捐贈給了目前生病的兩歲女兒Lilliana。

雖然相關人士都沒有提及消息的來源，但消息卻與UFC主席Dana White最近對Whittaker表示讚賞的評論吻合，當中Dana White稱Whittaker為一個真正無私的男人。

「這是Whittaker的私事，如果他想說的話，他會(說出來)。」Dana White在講解Whittaker退賽時亦沒有透露真正原因。「Robert Whittaker退賽的理由是我一生中見過的最無私的事情之一。 他是一個好人，我非常尊重他。不論他現在正面對什麼，我都祝他好運。我無法用言語表達自己對Robert Whittaker的感覺。他是個真漢子。」

Robert Whittaker早前出戰Israel Adesanya。圖片來源：Getty Images

Whittaker 在10月的UFC中量級冠軍衛冕戰中負於Israel Adesanya後，原定會在3月的UFC 248中出戰Jared Cannonier，但Whittaker早前宣布退出並在Instagram的聲明中貼上與女兒同行的照片。

圖片來源：Robert Whittaker官方Instagram - https://www.instagram.com/p/B7Zx5xvnpGI/

「就我未能在3月出賽，我向我所有的朋友、支持者和家人致歉。有不少的事情在過去的12個月中發生，我現在需要花一些時間陪伴家人，放慢自己的腳步，重新集中精神。我再次向大家說聲抱歉，我會回來的。最好事情將會出現。」