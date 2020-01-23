【白鶴派】郭秀雲：老一輩師傅鬥舞重獅頭比力大

快踏入農曆新年，按照中國傳統習俗，農曆新年間會有一連串醒獅(舞獅)活動，以此為人們帶來好運、財富甚至驅邪。有關醒獅文化內容多如牛毛、不勝枚舉。多年來投身環保及保育事業的郭秀雲小姐（Sharon），母親是白鶴派傳人，自小亦拜入白鶴派陳克夫師傅門下，多年來推廣白鶴派武術不遺餘力。這次她與陸智夫國術總會監督陸松茂師傅，和我們介紹白鶴派醒獅文化一二，和分享他們有關醒獅與練武趣聞。 文、攝：賴家俊 場地：陸智夫國術總會

醒獅又分南獅和北獅，我們香港又以南獅醒獅為主。陸松茂指出，傳統新年舞的南獅分四種形態，分別是劉(劉備獅)、關(關羽獅)、張(張飛獅)、趙(趙雲獅)，分別代表紅、金、黑、青四色，但現在為了美觀，又有紫、粉紅等其他不同顏色，獅子的形象相較傳統更多姿多彩。

要讓獅子形態生動，舞獅者除了能讓獅子神態做到傳統所謂八法外(1)，還要配合腰馬步法，做出快慢跳躍、左顧右盼、瞻前顧後等動作，讓打鑼鼓的拍檔再根據舞獅動作敲打。陸松茂表示，醒獅基本上用學功夫的馬步，例如弓、馬、麟麟、虛步，和用於過橋的搶步等等。他表示，相比要跳梅花樁，在地面的地獅其實最考腰馬功夫，他們以前是先學功夫才學醒獅，在學功夫時已有很好的腰馬基礎。可惜現在一代的舞獅者，不少並非由習武開始再投入舞獅表演，而是一學獅便直接學舞獅，腰馬功夫未必及以前有習武背景一代有力。即使是先學功夫，現在學生大多也不肯花太長時間專注學馬步，只可歎時代不同。

郭秀雲手中的是給小朋友舞的「BB獅」。

郭秀雲表示，因為小時候氣力不夠，所以負責舞獅頭。 獅頭增加負重造重獅

而自小已習武的Sharon，師從白鶴三夫的陳克夫，陳克夫早年周遊各國，郭秀雲表示在她小時候，曾在三藩市陳克夫武館的地牢，睡到那兒放了很多很舊的獅頭。這些獅頭放了很多負重物，相比現在的重很多很多，原來這樣做是希望做出一頭重獅，武館或同門間可以鬥大力，讓別人知道自己好有力去舞一頭重獅。她憶述當時貪玩竄入獅頭，怎料給困住，哥哥不但沒有幫助她，還把地牢關上嚇她。 Sharon表示自小已很喜歡舞獅，一來她很喜歡小動物，其次醒獅也與「演技」有關，舞獅要舞得活靈活現，需要要做很多動作，例如獅子睡醒伸個懶腰，用後肢扮騷癢等等，演得是好好玩。但因為她女孩子力氣不夠，做獅尾要經常抬起獅頭，所以她當年是專舞獅頭。 她憶述有一年下雨天在電視節目中表演舞獅，在梅花樁上跳來跳去，有人事後問她不怕跣倒嗎？ 「其實樁腳上有一塊小小的沙紙防跣，但遇著下雨的天氣，這塊沙紙用途也不大，我們也要格外小心。」

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而現實中獅子是不會經常把頭昂起，所以不論是地獅或跳梅花樁，舞獅者通常要把獅頭「耷低」(見上圖)（這個不同於垂頭喪氣的頭耷），但其實做這個動作舞獅頭者更難看到出面，所以要格外小心。亦因為獅子經常要耷頭見人，觀眾大多數時間都是看到獅頭頭頂，所以大家見到這個部位的設計往往別出心裁。

說起學習舞獅，Sharon鼓勵可以從小朋友學起。因為舞獅既是一項表演藝術，亦是一項有益的運動，現在醒獅也有「BB獅」供小朋友使用。她表示從小朋友開始學並不是一定要他長大後繼續參與這活動，但若果他有了興趣，年紀大了仍可繼續練。醒獅運用到的一些腰馬步法，好比白鶴派軟功棉裡針一樣，上了年紀也是可以繼續練習來強健身體。

(1)獅子八種神態：喜、怒、哀、樂、動、靜、驚、疑