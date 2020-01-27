【RIP Kobe】高比被拳王Pacquiao迷倒　格鬥界哀悼一代籃球巨星　

一代NBA巨星高比拜仁（Kober Bryant）香港時時間周一（27日）與13歲女兒Gianna遇上直升機意外身亡，年僅41歲，震驚體壇。 高比拜仁的影響力早已超越籃球，於格鬥界中亦很有影響力。這位籃球巨星多次到場觀看格鬥比賽，更是UFC一個運動飲品贊助商的老闆。

高比拜仁除了是足球迷，與拳擊也甚有緣份，曾因為親眼看到菲律賓拳王Manny Pacquiao練習，因而為旗下品牌推出近似拳擊鞋的鞋款Kobe 9；他過去也曾追看拳賽事，甚至因為不滿判決而在社交網站發帖質疑。

菲律賓拳王Manny Pacquiao在社交網站致意，形容「世上失去一位偉人」。（Twitter@Manny Pacquiao）

高比拜仁與13歲愛女Gianna遇空難身亡。（資料圖片／AP）

他的死訊令人震驚，格鬥界中多人都難以接受，當中包括UFC主席Dana White、拳王泰臣、菲律賓拳王Manny Pacquiao、UFC冠軍Daniel Cormier和Israel Adesanya，以及眾多MMA選手。

格鬥界沉重哀悼（按圖放大）

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泰臣於twitter說：「我與世界一同哀悼。 失去了一位偉人。 我說不出話來。 我崩潰了。 RIP Kober Bryant，她女兒Gianna 以及其他機上乘客。」

Manny Pacquiao於twitter說：「世界失去了一位偉人但他的傳奇與影響永在。」

拳王泰臣亦在Twitter發文悼念高比，「失去了一位傳奇」。（Twitter@Mike Tyson）