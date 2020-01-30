【日本】上杉謙信愛刀「山鳥毛」　瀨戶內市眾籌5億望其重歸故土

在日本戰國歷史中，以岡山縣最盛產刀劍，其中古時的備前長船（即現今瀨戶內市）最為有名。出產自瀨戶內市，日本國寶級文物「太刀 無銘一文字」，近日為瀨戶內市政府，以眾壽5.1億日圓為目標，達成購日這件國寶，讓「太刀 無銘一文字」重回故鄉。

「太刀無銘一文字」，又名「山鳥毛」（やまとりげ/下文統稱山鳥毛），為日本戰國名將上杉謙信愛刀。「山鳥毛」得名於有如山鳥羽毛的複雜刀紋，刃長79.5公分、重約1.06公斤，根據日本《國指定重要文化財》資料，「山鳥毛」大約在鎌倉時代中期（13世紀）所打造，產地是有「日本刀聖地」之稱的備前長船（今岡山縣瀨戶內市的長船町），出自當地刀工流派「福岡一文字」的作品。1952年「山鳥毛」被指定為文化財國寶，現存放於岡山縣立博物館，但實際上為私人收藏家所擁有。

2018年，這位收藏家提出以5億日圓（約港元360萬）出售「山鳥毛」，卻引發了岡山縣和新潟縣的爭奪戰。岡山縣瀨戶內市為「山鳥毛」故鄉，固然有購刀意欲，最主要原因是位於瀨戶內市的「備前長船刀劍博物館」，館內並無藏有任何國寶級、指定文化財的刀劍，加上瀨戶內市的日本刀匠已不足10人，令當地政府與市民憂心刀劍工藝的文化就此凋零，希望藉這次購刀行動，重振市內刀藝文化。而新潟縣會加入爭奪，是因為這縣便是上杉謙信故鄉─越後國春日山城現址。

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集資曾遭市民反對

由於「山鳥毛」售價不菲，瀨戶內市政府市府發起了「山鳥毛歸鄉計劃」（山鳥毛里帰りプロジェクト），呼籲民眾眾籌、市內居民及企業以「故鄉納稅」形式，號召民眾集資「買回」山鳥毛，並重修市內博物館。而在集資期間，一度惹起部份群眾質疑，連署反對政府以納稅和募捐鉅資形式購買刀劍。

2019年1月27日，瀨戶內市政府宣布達成購入目標5億1309萬日圓，並將於3月底前向岡山縣的「鳥山毛」持有人達成交易合約，寶刀將於4月以後在備前長船刀劍博物館內公開。

集資歷時經歷1年3個月而達成目標。根據市政府說法，1月24日得到岡山生混凝土工業（岡山市）等岡山縣企業巨額捐款，使集資能突破目標。是次集資金額達8億239萬日圓（約580萬港元），扣除回禮費及行政經費等剩餘5億1309萬日圓（1），所得資金超出計劃預期。市政府表示，剩餘的捐款將用於成立相關基金，以充實刀劍博物館的改修費。

位於岡山縣瀬戸內市長船966號的「備前長船刀劍博物館」（圖片擷取自http://bit.ly/2GBviZS）

日本電玩掀刀劍熱

值得注意的是，近年因電玩遊戲和動漫作品的影響，日本國內出現刀劍研究熱。2015年電玩遊戲《刀劍亂舞》，將日本刀擬人化成不同類型美男子，在日本掀起了「刀劍熱潮」，當中有大量過往較少會投入刀劍熱潮的少女群，連帶出現大量粉絲朝聖各類歷史和刀劍博物館的文化現象，甚至有日本公司因而推出以歷史名刀為原型的扭蛋玩具。

瀨戶內市市長武久顕也因此期待這股因電玩《刀劍亂舞》風潮能為地方發展帶來效益，當初曾表示希望迷戀日本刀的廣大「刀劍女子」能支持山鳥毛歸鄉計畫、傳承日本刀藝文化。

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備注

(1)集資意願計劃中，瀨戶內市政府承諾無論是哪種募資方式，集資者只要捐獻到一定金額，就可以挑選指定的回饋贈禮，除了各類土產外，還有精工打造的日本刀、各種鐵器等限量豪華品。近期還推出限量10張經典動漫《新世紀福音戰士》與日本刀劍的跨界合作簽名畫作，吸引贊助。

新聞來源:山陽新聞