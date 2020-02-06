【UFC】2月至3月賽程不斷　2020後首5個冠軍戰

由今星期起連續8個周末都有UFC賽事上演，當中還包括5場冠軍戰，大家準備好沒有？

▍2月8日：UFC 247 - Jones vs. Reyes

（圖片擷取自：http://bit.ly/2S6heOJ）

UFC 247 的主賽是Light Heavyweight冠軍賽，由冠軍"Bones" Jon Jones （25-1，1NC）對陣排名第四的挑戰者Dominick Reyes（12-0）。

Jon Jones擁有驚人的臂展，加上多元化兼具創意的打擊風格，令他在八角籠內無往而不利，創下UFC Light Heavyweight最長連勝、最多衛冕次數、最多勝利次數等記錄。可是，在八角籠外他卻犯下不少過失：

從酒後駕駛，到服用可卡因；從危險駕駛導致他人受傷，到發生車禍後逃離現場；從非法賽車，到藥檢失敗；Jon Jones一次又一次的失敗，讓原本支持他救贖故事的人一次又一次失望。 曉高《曉高一談：Jon Jones再次藥檢失敗》

兩度藥檢失敗，令他被拳迷冠以「藥罐」的稱號。

對手Dominick Reyes 可算是Jones 的「後後輩」，正當他在2014年在職業MMA 出道時，Jones 已經成功七度衛冕UFC Light Heavyweight冠軍頭銜。在Reyes 的12場全勝比賽中，有9場是以首回合終結取勝。在對上兩場UFC比賽中，Reyes 接連擊敗了Volkan Oezdemir 及 Chris Weidman 兩位好手，贏得今次挑戰冠軍的機會。

副主賽由女子Flyweight 冠軍「子彈姐」Valentina Shevchenko對陣排名第一的美國選手Katlyn Chookagian。此外，還有Heavyweight 排名第六的「黑獸」Derrick Lewis 對陣由Light Heavyweight 升磅首度亮相的Ilir Latifi。

▍2月15日：UFN 167- Anderson vs. Błachowicz 2

（圖片擷取自：http://bit.ly/2umlErm）

這是UFC 自2014年後，第二次在新墨西哥州的Rio Rancho舉行賽事。主賽將由現時Light Heavyweight 排名第五的Corey Anderson 對陣排名第六的波蘭拳手Jan Blachowicz。Anderson 目前處於四連勝，曾擊敗Johnny Walker 及Ilir Latifi等好手。而Blachowicz 則在上場比賽以分歧判定從柔術好手「鱷魚」Ronaldo Souza 身上取得勝利。相信會是一場精彩的對決。



另一場值得關注的便是副主賽，由巴西戰舞拳手Michel Pereira 對陣老將Diego Sanchez。沒錯，Pereira 就是那位從Road FC加盟，會在籠中打空翻作攻擊的選手。雖然他在UFC 首戰取得首回合飛膝KO勝，但上場卻跟Tristan Connelly鬥足三回合以一致判定落敗。今次UFC 作出老將對新手的安排，相信會決定了二人今後的UFC 生涯。

▍2月23日：UFN 168 - Felder vs. Hooker

（圖片擷取自：https://i.redd.it/t0usr09cca141.jpg）

主賽由Lightweight 排名第六的Paul Felder 對陣排名第七的Dan Hooker。因為Conor McGregor「空降」，打贏了牛仔進佔第三的關係，Lightweight 的排名榜繼續嚴重「塞車」。哪怕終於等到Khabib跟Tony 的世紀對決在四月告一段落，到時Conor 又一定會出來「攪局」。雖然Felder 跟Hooker 都是實力不俗的選手，但預計這場比賽難以影響Lightweight 的僵局。



同場還有兩位中國拳手閆曉楠及宋克南上陣。

▍2月29日：UFN 169 - Benavidez vs. Figueiredo

（圖片擷取自：http://bit.ly/2S0e6Ue）

自Henry Cejudo 在12月19日他返還了他的Flyweight 腰帶，從「Triple C」變成了「Double C」後，Flyweight 冠軍便一直懸空。 這場比賽重點便在於，由Flyweight 排名第一的Joseph Benvidez 對陣排名第三的Deiveson Figueiredo，爭奪Flyweight 冠軍寶座。

▍3月7日：UFC 248 - Adesanya vs. Romero

（圖片擷取自：http://bit.ly/3bk2Zxk）

UFC 248 將會上演兩場冠軍賽。首先是新進Middleweight 冠軍Israel Adesanya 對陣老將「上帝之兵」Yoel Romero。然後是中國首位UFC 冠軍張偉麗對陣前冠軍Joanna Jedrzejczyk。

▍3月14日：UFN 170 - Lee vs. Oliveira

（圖片擷取自：UFC Brasil Twitter）

UFN 170將在3月14日於巴西舉行。主賽將由Lightweight 排名第八的Kevin Lee 對陣排名十三的Charles Oliveira。副主賽則由柔術老將Demian Maia 作為守門員對陣排名第十二的Gilbert Burns。

▍3月21日：UFN 171 - Woodley vs. Edwards

（圖片擷取自：http://bit.ly/396p4NI）

UFC 即將再度登陸英國倫敦舉辦比賽。賽事將以前Welterweight 冠軍Tyron Woodley 對上排名第四的英國東道主拳手Leon Edwards。

▍3月28日：UFC on ESPN 8 - Ngannou vs. Rozenstruik

（圖片擷取自：http://bit.ly/2v4Furf）

賽事主賽由Heavyweight 排名第二的Francis Ngannou 對陣排名第五的Jairzinho Rozenstruik。另外還有前NFL選手Greg Hardy 對陣Yorgan de Castro。

