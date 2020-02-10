【柔道】靚女烏克蘭柔道家 Daria Bilodid　巴黎柔道大滿貫奪冠

已勇奪兩次世界冠軍的烏克蘭柔道可人兒 Daria Bilodid，在昨日的「巴黎柔道大滿貫(Paris Grand Slam)」中擊敗了「大阪柔道大滿貫」的銅牌得主古賀若菜，贏得冠軍。

19歲的Daria Bilodid 在早些時候的比賽中表現一般，但在決賽中顯示出冠軍的意志。在決賽中她的「巻込」為她贏得半分，使她贏得了比賽：

（圖片擷取自YouTube）

這位身高有1米72柔道可人兒，亮麗外形讓她在網上擁有18萬粉絲，讓國際柔道聯盟也讚嘆她是「太美的柔道家（美しすぎる柔道家）」。

在她的第一個巴黎大滿貫中獲得銀牌後，這位18歲的日本潛在客戶的股票會飆升，但它卻把她的國家帶回了製圖板，因為他們還沒有找到可以在短短幾個月內擊敗BILODID的球員 去奧運會之前。

2000年Daria Bilodid生於烏克蘭，父親為柔道家Gennadiy Bilodid，Daria Bilodid從小耳濡目染，跟隨父母學習柔道，2017年進入職業賽事已一直名列前茅。 初次參加大獎賽，便在內蒙呼和浩特奪大獎賽銅牌，也在荷蘭海牙戰中拿下金牌，之後更在歐洲錦標賽中獲得冠軍殊榮。

Daria Bilodid曾言她不服輸，若果輸了會要求再跟對方對打，讓她能復仇和取得勝利。她這股不服輸不放棄精神，讓她近年來奪得多個大賽金牌冠軍，亦因為高佻身材和亮麗面孔，經常在社交媒體分享日常生活美拍，吸引不少粉絲，成為世界體壇紅人。

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