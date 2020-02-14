【拳擊/MMA】Pacquiao與McGregor簽入相同公司　兩人大戰有望？

自UFC 246之後，「嘴炮王」Conor McGregor再次成為眾人焦點，各界都在猜想他的下一個對手誰屬。除了UFC選手之外，菲律賓拳王Manny Pacquiao亦是經常被「放風」的人選。 近日Pacquiao就跟McGregor的經理人公司簽定合約，意味兩人將會處於「同一陣線」。這究竟會加速二人的對決，還是會另有計劃，暫時就不得而知了。

凡事皆有可能

成功將兩大天王「收歸」旗下的，是國際知名經理人公司Paradigm Sports Management（簡稱「PSM」）。除了McGregor之外，現任的UFC中量級名將Israel Adesanya，以及Bellator的羽量級冠軍Cris Cyborg，亦是它的合作夥伴。

PSM的行政總裁Audie Attar表示，他們將會與Pacquiao一同在商業和競技的道路上努力。而Pacquiao亦指自己感到相當榮幸和興奮，他十分感謝PSM團隊與Audie Attar提供的協助。

與此同時，他亦藉機提醒所有人要保持「正向觀念」，不能太過負面。否則只會帶來失敗。似乎加入PSM，的確為他帶來不少憧憬：

有件事我希望大家都能謹記，就是永遠要有『正向思維』，千萬不能想法負面。後者是失敗的開端——凡事皆有可能。

開打有期？

事實上，這位現年41歲的拳王，近來確實是狀態回勇。他在對上三場賽事全數獲勝，其中面對Adrien Broner和Keith Thurman的時候，更打出了令人驚艷的表現。

而在McGregor的UFC 246勝仗之後，Pacquiao與他的一場「世紀對決」再度甚囂塵上。坊間亦流出了多張自製海報，順勢炒熱話題。然而，官方對此仍然未有進一步的消息。唯一可以肯定的是，假若比賽成事，參照上次「Money Fight」的數字，他們兩人都至少可以得到過億美元收入。

無怪當McGregor知道Pacquiao加盟PSM的消息後，主動向對方送上祝福。也許他是意識到了，下一艘遊艇有望了。

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