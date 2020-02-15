【MMA】現時 計分方式屢惹爭議　集體網友評分是否可行？

上星期的UFC 247，因為Jon Jones 與 Dominick Reyes的賽果，引發了對於評分的爭議。不同人也給出了自己的解決方法，例如即時顯示分數、集體評分等等，但這些方法又衍生了其他問題。

評分爭議

UFC 247 中Jon Jones 與 Dominick Reyes大戰了五回合，結束之後二人都認為自己勝出。

當日，三名裁判有兩名認為Reyes 贏得了兩個回合，分數為29：28，28：29，29：28。 但分數在其後的回合出現變化，Reyes 由於體力下滑的關係，讓Jones 取得主導權，打出屬於自己的節奏，從裁判手上贏得最後兩回合，令比賽走向最後結局：48：47，49：46，48：47，Jones 以「一致判定」獲勝。

賽果公布後，不少拳迷表示大感意外，指這是一場"Robbery"（意指被搶去的勝利），並引用命中打擊統計，指Reyes 應該贏得頭三個回合。可是，筆者認為賽況確實相當接近，當中第三第四回合尤甚，分數當然有商討空間，但未至於去到"Robbery"的程度。當然，裁判Joe Soliz的評分49：46看上去是有點誇張，但也不過是一回合的看法差異。

MMADecisions.com追踪的21位媒體成員，當中有7位認為Jones 勝出，有14位認為Reyes勝出。 然而，他們全部的判分都是介乎「48：47」及「47：48」之間，就是只有單單一個回合的分別。

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即時顯示分數

因為這種爭議不斷出現，不同人亦給出了不同的解決方法。例如在同日中James Krause就以分歧判定敗給Trevin Giles。而且很多人都指出當時的判決對他非常不公平。他在賽後就對MMA傳媒人Ariel Helwani說：

告訴我領先還是落後吧。看看其他運動，你怎會不知道自己領先還是落後？現時就像看棒球比賽但不顯示比分，打了兩小時都不知道誰在領先

即時顯示比分，確實可令拳手知道自己比賽中的「成果」，但亦有人指假如有選手已領先兩回合，或者會放鬆手腳。但其實同時正在落後的拳手，也會急起直追，希望打出KO或降服(除非他一早已放軟手腳等輸半放棄)，因此這個提案同時有好有壞。

但因為MMA評分不像足籃排那樣有明確的「入球」「得分」，而是以回合表現作評分，因此我們可以想像就算公開比分，也可能會出現明明覺得A拳手贏了第一回合，但判分偏向B拳手的情況。即使公開比分只是提早了拳迷的質疑出現。

集體評分

另一個解決方法，是以「集體評分」解決。現時有一個APP叫作Verdict MMA，每次比賽中它都會開放給用戶打分，最後再作出平均分數，即時讓各用戶看到。以下是當日Jon Jones vs Dominick Reyes的集體評分：

（圖片擷取自Twitter）

按Verdict MMA的設計者所說，裁判人數的增加能大大減少了誤差的幅度。這當然是個有理的方法，只是如要真實執行，那麼就要面對幾個實際問題。例如，在那兒找這麼多人? 要找多少人? 公開評分的話如何評估「裁判」資格? 現場觀眾投票會否顯得不專業? 會否有粉絲盲目投票? 等等等等的問題。

在未有解決方法前，或者先加強培訓現時的裁判，讓他們減少奇怪的打分，大概是目前最急切又可行的做法。

（題外話，如果真的是現場觀眾投票，除了令人想起「請坐低～」，更會變得像古羅馬鬥獸場那樣觀眾決生死，好像又挺有趣。）