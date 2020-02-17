摔角手二樓高難度飛跳　過往亦有失敗重傷事故

外國摔角手PJ Hawx於2月10日在個人社交媒體發布一條高難度摔角表演短片，片中他在英國一間商場，於眾目睽睽下由二樓陽台向下飛跳，撲入下層擂台內的對手身上。這個表演動作因為極具危險性，惹來不少觀眾熱議，亦成為摔角界熱話，外媒亦有找Hawx專訪。

影片中的表演動作，是摔角表演常見的High-flying動作。High-flying動作可以概括為以使用擂台頂繩落下技巧(top rope jumping moves)和旋轉翻滾技術(spins and flips)，是表演動作而不見於正式搏擊比賽，而這次影片運用了商場地勢，罕見的以二樓平台作為跳撲平台。由於這個極具觀賞性的動作也同樣具有相當高的危險性，所以過往摔角手在做出這個動作時，必先經過嚴格訓練才會演出，但過往這表演動作亦有意外發生。例如2017年WWE(美國職業摔角比賽)中，當年47歲的摔角手Shane McMahon在對戰Kevin Owens時，在6米高的「地獄牢籠」上跳下攻擊，據報Shane McMahon重重跳落而令自己摔成重傷，導致肋骨和肩膀斷裂(短片約6:50部份)。

香港職業摔角手何顥麟。(圖片來自受訪者facebook專頁)

根據影片，當時Hawx三位對手在擂台中央，他在商場二樓的陽台向下跳向擂台，並成功擊倒三人，而他本人也沒有受傷，贏得在場觀眾驚呼和讚賞。據報道Haws的父親─現役職業摔角手兼荷里活特技人Luke亦在場，對兒子演出這完美一擊表示讚嘆。

就這個驚險的表演動作，香港職業摔角選手何顥麟表示，以動作而論Hawx的動作流暢，與平時看到的三繩跳落和鐵籠賽跳下差不多，但他認為這影片不只單單看動作，而是為何出這招。

「普通商場的演出是否有需要做這動作？好肯定現場各樣人都有，未必每位都是摔角Fans，他們未必有這個準備去睇這些動作，所以會嚇親人。第二，因為他們不是摔角迷，他們對看摔角的要求未必很高，一般水平便可，那樣普通3繩跳落的動作，對這個商場的普通觀眾已有相同效果，為何要選這麼高的地方跳？最後要考慮若果2樓有瘋狂Fans推他下去怎辦？看影片現場不像有工作人員尾隨把關，亦不覺現場有救護人員。所以做一個高風險動作有極多考慮。」