一世人從未打交　英國77歲阿伯勇拳退匪

英國卡迪夫南威爾斯警局早前發布一則CCTV拍得的短片，拍得一名77歲退休巴士司機以雙拳擊退劫匪，獲很多網民讚賞他的勇敢。

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77歲的Trevor Weston退休前任職巴士司機，每天早上四時都習慣到指定商店付錢取報紙。在英國時間本周一，Trevor如常到店舖前，平時已有職員在店外等開舖，但當日碰巧只有他一人。



當我喺銀包攞出20英磅準備時，突然後面有人捉實我，同我講俾錢佢，否則會拮傷我。 Trevor Weston

他表示，依稀見到對方手上拿著物品指著他，而他本能反應馬上執起雙拳迎戰。



由於Trevor曾傷過右肩，所以他架起雙拳卻只能以左拳還擊。他幾次成功瓦解對方上前，他還說CCTV拍不到他曾打到對方下顎，而賊人亦因此知驚並逃跑。

回到家，Trevor先駕車送兒子上班，到早上十時才報警，而翻看閉路電視才知道對方只是拿著筆而不是刀。

他笑言：「好彩閉路電視無收音，我講左好多粗口。」

伯伯勇退劫匪當然勇猛，只是更多的時候是反擊者受重傷，假如對方持有武器就更危險。因此如何行動也要看情況，不要貿然嘗試，緊記生命比錢財重要。

新聞來源：BBC、WalesOnline