【Wilder vs Fury 2】世紀大戰終有勝負　Fury有望撼Joshua？

一年前，Tyson Fury與Deontay Wilder兩大拳王力戰12回合，最後在爭議聲中以和局收場。 一年後再戰，Fury雖然未能兌現兩回合擊倒美國拳王的承諾，但在第7回合逼得對手陣營拋毛巾投降，使得Wilder吞下生涯首敗，英國拳王為自己贏下WBC重量級金腰帶。

Wilder與Fury去年大戰鬥足12個回合，最後以和局收場，不少觀眾都認為Fury表現足以奪取Wilder的腰帶。兩人周日於拉斯維加斯的MGM Grand Garden Arena再戰，為未分的勝負告一段落。來自英國的Fury今戰發揮出他擅長控制的優點，一直控制節奏。雖然Wilder著名的右拳數次擊中Fury，但都未有造成太大傷害。

Fury坐王座出場式可算得上別開生面。（Getty Images）

Fury曾擊倒Wilder。（Getty Images）

Fury開戰數度以刺拳擊中Wilder，後者首回合未找到破局方法，只能一直後退。次回合仍是相同局面，但Wilder開始進逼，試圖讓其最大武器──右重拳，可以派得上用場，但外號「Gypsy King」的Fury亦以右拳還擊。

第3回合二人開始埋身肉搏，Wilder被Fury以組合拳擊中後反而更勇，但Fury突然以右拳打得「Bronze Bomber」倒地。取得優勢的Fury第4回合改變打法，開始出拳攻擊Wilder身體，Wilder防得住身體的攻擊，但同時又要面對臂展85英寸的Fury遠距離出拳，顯得舉步維艱。

+ 4 + 3 + 2

Wilder受制Fury反擊，處於下風。（網上圖片）

第5回合Fury繼續追擊Wilder，更再次將美國拳王打倒在地。Fury在這一回合在拳證叫停時，出上勾拳打Wilder被扣一分。Wilder此時已完全陷入劣勢，左耳出血，明顯耳膜受損。「Gypsy King」第6回合依然保持強勢，Wilder更被逼埋繩角。雖然第6回合力保不敗，但Wilder敗局已呈，最後在第7局再次被Fury逼入角落，後者飽以老拳，Wilder只能掩面盡力「保命」。

美國拳王陣營不忍見到自己的選手被痛毆，決定拋毛巾投降。Fury勝出後十分興奮，將生涯成績改寫成30勝（21次KO）、1次打和。Wilder則是大惑不解，不停質問自己的團隊為什麼要投降。

Fury贏了之後唱了兩分鐘《American Pie》。（Getty Images）

大唱《American Pie》慶祝

Fury曾擁有着WBA (Super)、IBF、WBO、IBO四條拳王金腰帶，現時又成為WBC重量級拳王，賽後大唱Don McLean名曲《American Pie》慶祝，更讓全場一起大合唱。31歲的他接受訪問時大讚Wilder是個真漢子：「Wilder他今晚出場，盡顯了男子氣概及冠軍人馬的決心。我右拳徹徹底底地打倒他，但他即時就站起來了。Wilder會東山再起，他會再次成為拳王。不過我會說，真正的王者已經真正回到他的王座上了！」

Ofcourse I am! And AJ wants it bad..this fight is gonna and has to happen this year! — Eddie Hearn (@EddieHearn) February 23, 2020

No need for a third let’s go straight to it in the Summer! #undisputed — Eddie Hearn (@EddieHearn) February 23, 2020

Fury夏天戰AJ？

Fury才打贏Wilder不久，就有網民於twitter指另一英國重量級拳王Anthony Joshua的拳擊推廣人Eddie Hearn，不會讓AJ與Fury對戰。令人意外的是，Hearn回應說：「我當然想了！AJ亦很想與Fury大戰。這場對決一定要在今年內舉行！」

其後Hearn又tweet：「無需要（與Wilder）打第3次了，就在今年夏天直接對打吧！」AJ現時擁有WBA（Super）、IBF、WBO及IBO重量級金腰帶，今年夏天要衛冕IBF及WBA的腰帶，但外界認為如果這名30歲拳王硬撼Fury的話，或會放棄其中一條腰帶。

不過，Fury賽後表示希望與Wilder打第3場，更希望到NFL球隊突襲者（Raiders）於賭城、能坐7萬人的新球場打第3戰。Fury對AJ能否成事，仍是未知之數。