「野馬追」參加者遞減　日市政府推補助吸新人參加

日本至今仍然保留多個傳統與武術文化或武家人物有關的傳統節日，例如我們早前介紹過的「流鏑馬」和「按針祭」等，都是當中例子。每年七月份最後一個周末，在福島縣南相馬市和相馬市舉辦一連三日的「野馬追」活動，為日本「重要無形民俗文化財資產」，是當地著名源自武家訓練活動的傳統慶典。但隨著這個大型活動每年參加的人越來越少，當地政府為了推廣這個傳統活動，早前決定資助參加者出場經費，並為每名新參加者提供輔助員協助，希望能振興這個傳統活動，推動更多人參加。

「野馬追」據說源自一千年前軍事祭神活動，公元十世紀初，日本平安時代晚期，桓武天皇五世孫，平氏之後平將門於939年發起叛亂謀反，並自稱新皇，史稱「平將門之亂」。相傳平將門為了發展新興的騎兵武力，在千葉縣附近放牧野馬，並在每年夏天聚集士兵訓練，當中包括追逐野馬（模仿追逐敵騎）、戰技演習與騎兵校閱，而遭到捕獲的野馬則作為祭品奉獻給守護神妙見菩薩。

由於平氏為亂臣賊子，一直到二戰之後以反天皇制為契機才得以平反，所以平將門一族敗亡後，後人改以「相馬氏」之名，繼續這項傳統活動，並加以淡去軍事化色彩，改以祭神慶典名義來流傳。2011年福島核事故和東日本大地震後，這項傳統活動亦受到影響，傳統路線遭封鎖而無以為繼，主辦活動的神社之一「相馬小高神社」也劃入撤離封鎖區，活動總策劃家族相馬家也要遠離相馬之地。但直至2016年南相馬小高地區解禁撤離封鎖區後，主辦方開始着手復興此項活動，把最後一天重頭戲「野馬懸」儀式移回傳統相馬小高神社。時至今日，每年夏天一連三日的「野馬追」活動，都吸引了十多萬名遊客參加，五百名騎馬武者參與，是當地主要旅遊觀光活動。

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設輔助員協助新人初陣

據日本傳媒報道，南相馬市政府於21日宣布，將於新年度設立「初陣輔佐員（初陣世話人）制度」。據市政府數據顯示，相比於2012年東日本大地震（2011）前十年平均參加數為480騎，2012年地震後平均數約在420騎左右，出場騎數更有年年遞減趨勢，上年更錄得395騎參加數目，是繼2012年386騎這參加者記錄後，再一次少於400騎參與。

「初陣輔佐員（初陣世話人）制度」是南相馬市政府與當地3個騎馬會合作，騎馬會將派遣輔助員（代表世話人）協助初次出陣騎馬武者，而每多一位參加者參與初陣登場，市政府會補助騎馬會每名初陣參加者20萬日元（約14,000港元），補貼騎馬會馬匹及甲冑租借費用，自2011年大地震爆發後沒有出場參與「野馬追」的參加者，都可獲得補助。市政府和騎馬會希望透過補助，可以培育更多後繼者，參加這項傳統活動。

新聞來源：福島民友新聞