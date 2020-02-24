【思想】武術家也愛行山　但條件是清靜少人空曠

受疫情影響，許多市民都選擇行山「避靜」，結果卻令到山頭人滿為患，並留下大堆垃圾。的而且確，行山有益身心，歷史上很多武術家也喜歡登山練武。但並非因為有甚麼神奇功效，而是那裡環境清幽，適合放鬆身心、盡情練習。 換句話說，如果人多擁擠、衛生惡劣，就失去了一切意義……

內家宗師的行山日誌

行山與練武之間的關係，不同的內家拳派都有所記載。例如由尚雲祥弟子李仲軒撰寫的著名口述史《逝去的武林》，便提到練習形意劈拳，「要找個開闊地帶，猶如人登上高山……在開闊地帶，氣息容易放開」。在以後的篇章中，他亦再次寫道，剛練劈拳的時候「最好能三四百米一路打下去」，故此開闊的山地便成為上佳地點。

至於內家拳宗師孫祿堂，亦相當推崇山林地帶對習武的助益。他甚至曾在著作《八卦拳學》中寫下了一套名為「借天地之氣候形式法」的理論，認為習武者要更上一層樓，就必須配合「天時地利」行功。而所謂「地利」，就是要選擇一處僻靜清幽的地點進行練習，讓自己身心都能夠得以昇華：

「地利者，須擇山林茂盛之地，或寺觀莊嚴之處，或房屋潔淨，此為地利也。此理練法，是借天地之靈氣，受日月之照臨，得五行之秀美，而能與太虛同體，是為上乘神化之功也」 孫祿堂《八卦拳學．八卦拳神化之功借天地氣候形式之法》

清幽寬闊乃首要條件

雖然行文略有誇飾，但從上文的記載可以見到，舊時代的武術大師之所以喜歡行山，並非山林本身有甚麼神秘功效。而是大部份的山林地段都人跡罕至，地方寬闊且空氣清新。在這些地方練習，自然更容易放鬆心神，也方便施展大動作。反過來，如果山頭人滿為患，環境污濁，其實就已經失去意義。這點正好延伸至近日香港的行山風潮。

受疫情影響，大部份的公眾活動都相繼停擺，市民亦要減少外出。而遠離市區的山徑，便成為了很多人「轉移陣地」的好去處。有時在山上更可以脫掉口罩，一嘗久違了的新鮮。然而，如果大家都不懂得愛護環境，或者毫無準備便一窩蜂跑上山，只會令到山頭人滿為患、衛生變差，反而增加疾病傳播的風險。

希望所有行山的朋友，都可以自行帶走垃圾，並且避免太多人同行上山。現時疫情尚未受控，不論山上山下，都千萬不能掉以輕心。

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