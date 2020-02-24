Fury Wilder 2技術分析︰世紀大戰中　令Tyson奪勝的三個招式

一山不能藏二虎，一場世紀大戰以TKO的方式落幕，Tyson Fury成為不敗贏家。可是，到底他用上了甚麼技術取得勝利呢？

其實很坦白說，「銅牌轟炸機」Wilder 之所以落敗，並非代表他不是一位好拳手，只是本身在打法上被Fury 完全剋制。跟一番戰相比，兩者基本打法並沒有大幅度轉變，不過Fury 在戰術佈局及主導能力方面，按照自己的作出了針對調整，令他掌握最終勝利。

但到底當中用了甚麼技術呢？且讓小編說明一下，當中Tyson Fury所用的三個技術。

▍比賽戰術分析

+ 12 + 11 + 10

雖然數據上Fury 的身高及臂展只比Wilder 長2吋，不過由於Fury 本身是以遠距離打法見稱，而Wilder 主要以充滿爆發力及破壞力的右拳見稱，於是形成明顯的攻距差異，亦成為本賽的基本佈局。

在今場比賽初，Fury 主動搶佔擂台中央，令自身打法能最有效地發揮出來。首先，佔據台中央位置能限制對方後退的空間，使Fury 不用過分追迫之餘，亦能令本身極長的刺拳更具威脅性。其次，面對Wilder 的右拳爆發打擊，尤其他上場面對Luis Ortiz時所用的後退誘敵深入的打法，佔據台中央能使Fury 確保身後有足夠空間退避，並以長手加以阻隔，同時更易預判Wilder 的反擊時機。

另一方面，由於重量級沒有體重上限的關係，兩者體重對比第一戰都有相應調整。Wilder 過磅結果為 231磅，而Fury 過磅結果則為273磅，兩者體重足足相差42磅。雖然體重對選手速度及力度有相應影響，但Fury 卻以另一種方式運用自身的身高及體重優勢。

基於以上種種，Fury 在對陣Wilder 時採用了以下技術，成為賽事關鍵。

▍技術一︰多變的前手干擾及刺拳攻擊

由於前手實際打擊距離佔優，加上佔據台中位置，於是Fury 精準地運用上自己的刺拳打法，配合上步法、佯攻、干擾等，成功對Wilder 造成傷害，成功奪取了比賽的主導權。同時亦令Wilder顧忌刺拳，令上身不期然地倚後，影響步法及打擊的發揮，使Fury 的後手重擊更易得手。



+ 6 + 5 + 4

第一回合的「前手干擾」︰【點圖觀看說明】



第二回合的「前手干擾」︰【點圖觀看說明】



（影片擷取自︰Youtube，http://bit.ly/3a3jxZ0）

去到第二回合，Wilder 對Fury 的剌拳已經加以提防，於是Fury 增加更多身體刺拳。在這個攻勢中，Fury 先以打一記中段刺拳作部署，然後下發前手一揮作佯攻，趁Wilder 反應不及時緊接刺拳得手。



（影片擷取自︰Youtube，http://bit.ly/3a3jxZ0）

經過兩回合的刺拳攻勢，Wilder 開始過分顧忌刺拳，上身不期然地倚後，影響其步法及打擊的發揮。正如片中Wilder 雖然憑頭部後移避過第一記刺拳，但因為重心不穩的關係，即使打出反擊亦難以擊中Fury，反而被Fury 加以追擊。

▍技術二︰伸臂擋格及擺頭

當然Wilder 是頂尖的拳擊手，是史上該量級 KO率最高的拳王，其充滿破壞力的重拳可是不容忽視的。在比賽中，他試圖引誘Fury 深入，以突進後拳打出傷害，可是卻被Fury 一邊以伸臂擋格及擺頭,，一邊利用台中空間後退應對化解。



+ 3 + 2

第二回合早段，Wilder 的突進雖然擊中，但被Fury伸臂擺頭化去大部份威力︰【點圖觀看說明】



（影片擷取自︰Youtube，http://bit.ly/3a3jxZ0）

在Wilder 今次的「One Two」攻勢中，當Wilder 打出後手Overhand 時，Fury 一邊後移一邊伸出前臂形成屏障，借助手臂卸力並扭頭避開。



（影片擷取自︰Youtube，http://bit.ly/3a3jxZ0）

Wilder 隨即作出調整，在之後的「突擊One Two」中加上拉臂（Arm Drag）動作，撥開Fury 的前手打出組合拳，但因為Fury 策略性地向右低頭閃避，終究難以擊出明顯傷害。

Fury 以針對性伸臂擺頭動作，封印了Wilder 的右拳絕招。

▍技術三︰纏鬥中借助體重靠攏

除了進攻及防守技術外，Fury 以自身的身高體重優勢以「違規技術」——以纏抱、箍頸動作把體重壓在Wilder 身上，一方面消耗Wilder 的體力之餘，挑撥對方心理。另一方面，加強自己對比賽節奏的控制，以及填補後手重擊落空後的空檔，維持自身優勢，不給予Wilder 機會打出反擊。



（影片擷取自︰Youtube，http://bit.ly/3a3jxZ0）

（影片擷取自︰Youtube，http://bit.ly/3a3jxZ0）

（影片擷取自︰Youtube，http://bit.ly/3a3jxZ0）

由於扭抱在職業拳擊中經常出現，因此拳證一般會先多次警告，然後才作出扣分，所以算是「允許的違規技術」。不知Fury 是否因為早前備戰WWE 練習過MMA 的關係，他的抱頸技術相當熟練，像極了MMA的Front Head Lock。Fury 充分善用拳證的執法容忍尺度，對Wilder 造成重大負擔。拳證 Kenny Bayless 要到第五回合才判 Fury 一次犯規並扣一分，可惜對Wilder 而言已經為時太晚了。