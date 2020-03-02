【UFC】扮傷太似呃埋拳證被判TKO　拳證過早終結比賽惹爭議

剛過去的UFN 169中出現了一件爭議，在Magomed Ankalaev 跟 Ion Cutelaba的比賽中， Ion Cutelaba「被擊中後」後身體搖晃，出現像暈眩的情況，拳證MacDonald在未有人倒下的時間就終止了比賽。

但比賽一被終結的那一刻， Ion Cutelaba就立即激動的抗議，而且看來身體完全沒有事。看看當時的情況：

當拳證MacDonald停止比賽時，現場發出了一陣陣的噓聲。也被很多人指出這是其中一次最差的判決。

Ion Cutelaba: 這是我的計劃!

Cutelaba在賽後接受訪問，他說：

當有兩個有水平的選手，聚來這兒並想向世界展示一場好的比賽時，一回合、三回合、四十秒都沒有關係，但要讓他們打。那個拳證，他不知道該怎樣做。 他們必須（找來）另一位拳證來裁決這種比賽。 Ion Cutelaba

二人互攻期間，Cutelaba的頭明顯在搖晃，這導致拳證的介入並終止了比賽。 但是Cutelaba表示，對手的攻擊沒有造成任何大傷害，他的搖晃只是策略。

我14歲或15歲開始，從摩爾多瓦一路走來，向世界展示我是最好的，而拳證並沒有讓我去打。“對手的每一個打擊都在我掌握之中。 當拳證停止比賽時，我正在反擊呀。 那是比賽計劃的一部份，拳證認為我要倒下了。 但那是比賽計劃的一部份。 Ion Cutelaba

MMAFighting就直接以「play possum (扮負鼠)」，也就是「裝死」去形容他的策略。只能說他演技真的太好，想騙對手但把拳證也騙了。

誰來定錯對

因為有很多地方可以討論，所以簡單說說我們的看法：

首先，說句公道，在扮暈時，可以看到Cutelaba確實有擋住了很多攻擊，只是我們難以要求拳證在當時都能一一看到。

第二，規則中並沒有準確寫明拳手去到什麼狀況，拳證才能停止比賽，寫明的只有「明智地保護自己(intelligently defend yourself)」，扮暈算不算是「明智地」真的有待商確。(開句玩笑，「沒飲酒但扮醉的醉拳」或者不能用在比賽中了)

第三，在MMA中「A拳手受傷，對方急著終結所以狂攻，以致露出空位，A拳手反擊，一拳KO對手」的情況並不是這麼罕見。在youtube打 「Comeback Win」也能看到一些。因此，「詐傷欺敵」在這個前題下是合理的。

第四，就算真的受到傷害，當時Cutelaba也正在反擊，而不是倒下、或者在籠邊被籠支撐著，也沒有放棄比賽的感覺，因此，令人感覺他還是「在比賽當中」，難免讓人覺得這是「過早的終結(early stoppage)」。

結果真的很難說誰對誰錯，但大概就很難推翻判決，不知大家對這場比賽又有什麼看法呢?

說起規則，究竟「犯規」在比賽中又如何被容許的呢?

+ 2

可以看看這篇文章的討論。