【孫楊禁賽8年】徐曉冬：孫楊無視國際規則　現時裁決已很給臉子

中國歷來最成功男泳手孫楊，因拒絕反禁藥突擊檢查，被國際體育仲裁法庭(CAS)裁決禁賽8年。孫楊堅持清白，並提出上訴，並獲內地不少網民支持，中國泳聯也提起抗議，表示會作孫楊後盾。但另一方面，亦有不少人認為孫楊判罰禁賽，咎由自取，不應盲目崇拜及支持他的行為。內地「格鬥狂人」徐曉冬，早前便在他個人網上節目中評點孫楊事件，認為孫楊應該被罰。

徐曉冬在他的網上節目評論孫楊停賽事件，說出他贊成裁決的原因。(資料圖片) 徐曉冬認為孫楊被罰，重點是因為「暴力抗法」，而不單單是針對用禁藥一點。他指出雖然當時有藥檢人員無有效授權文件，但受檢者可以致電有關團體，查詢受檢人員身份或提出質疑投訴，而不是用暴力對抗在場執法人員，打爛藥檢瓶。以暴力阻止藥物檢測，是嚴重事件。 其次，他鼓勵網民可以看看國際仲裁機構怎樣判其他國家違法選手，而不會覺得只針對中國選手。他更指出將是否支持孫楊等同是否愛國是不合理，因為這樣的話便只問立場不問事情原委。他表示自己不是賣國賊，只因內地體育界特別多假，所以他只是繼續就體育界的不合理事件繼續鬧。

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孫楊因拒絕反禁藥突擊檢查，被國際體育仲裁法庭(CAS)裁決禁賽8年。(資料圖片)

至於孫楊是否上訴，徐曉冬表示尊重他上訴個人權利，但他認為再上訴是沒有意義，是給人「第二次打臉」。他說孫楊無視國際規則，仲裁機構理應判終身禁賽，褫奪獎項，現在這裁決已經「很給臉子」。

最後，他以此事件發表感受，認為內地體育界經常出現明知有錯但死不認錯的風氣，還要用諸多理由推搪失敗原因，他大力抨擊此風不可長。

徐曉冬這次評論又炒起網民在節目中的討論，有人會以「漢奸」罵他。亦有人罵他泳界內幕他又不知道，這樣評論孫楊有欠公允。但另一方面，亦有不少網民支持他的敢言，並支持他繼續為體壇多發聲。



(節目大約由21:00-33:00分鐘評論孫楊事件)