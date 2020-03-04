【MMA】Rose 拒絕再戰張麗偉　冀想清前路再作打算

在今周末的UFC 248中，張偉麗將對上Joanna Jędrzejczyk，首度衛冕冠軍頭銜。可能有人會奇怪為什麼不是由擊敗JJ的Rose Namajunas 率先挑戰，原來背後有一段故事。



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在UFC 217中，Rose Namajunas 面對已經成功衛冕5次的時任UFC Strawweight 冠軍Joanna Jędrzejczyk。令人意外地，Rose 在第一回合便把JJ 擊倒在地上，以TKO方式從這位強勢王者手上奪走冠軍腰帶，成為新一任冠軍。其後，在UFC 223的二番戰中Rose 再次壓倒性地以「一致判定」贏過JJ，使Rose 踏入MMA 生涯高峰。

於是，Rose 在去年5月的UFC 237 對陣Jessica Andrade 時，卻因一記猛摔慘遭KO。這一摔同時令「暴走玫瑰」從天堂摔落至谷底中。三個月後，冠軍再次易手，首位中國冠軍誕生，並將在本周末對上JJ 首度衛冕。而前冠軍Rose 卻一直保持低調......

▍因落敗歷盡心理掙扎

早前Rose 在電台訪問中表示，其實自己曾得到過挑戰張偉麗的機會，然而因為自己仍未處理好心理問題，甚至「惘然不知應否打拼下去」，於是拒絕了UFC。

「當時我甚至得到挑戰張偉麗的機會，但我當時仍在面對自我的很多問題，我還聘請了一位心理教練來協助我。那裡有很多工作需要完成，而我還沒有準備好。」她補充道︰「我甚至根本不知道那時自己是否仍想打拳，只因為我想確認這是我真的想做的事，而我不是單單說︰『讓我們再打一場，只是因為我擅長打拳。』」



我還要跟腦海中的負面Rose對抗，我稱她為"Neggynunas"。我要去控制她，改變一些不好的習慣，努力成為正面的「暴走玫瑰」。 Rose Namajunas

慘遭Jessica Andrade KO 落敗，亦成為Rose 心中難以磨滅的創傷。



這絕對是我要面對的最艱難的損失之一。我認為事情是，要我知道自己在比賽中做錯了甚麼是相對容易的。但要我對自己負責，去更好地應付無法控制的環境則相對更難。我本可以控制生活中的很多事情，所以最終承擔起責任是一切中最難的部分。我亦很難單單因為後果沒有想像般差而原諒自己。 Rose Namajunas

拳迷很容易因為拳手籠中的表現去論斷一位拳手，但誰人又知道他們在背後承受了多少壓力，面對過多少創傷，才能站到台上。最後希望她能早日康復，導過難關，再次展現「暴走玫瑰」的英姿。