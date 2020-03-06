【拳擊】泰臣訪問Ray Leonard時數度落淚　坦言不想回到過去

拳王泰臣日前在他主持的網台節目上，訪問了兒時偶像Sugar Ray Leonard。期間他就著雙方的經歷，數度感觸落淚。他表示那個所向披靡的自己，已經一去不復返。現時他甚麼都沒有，只想學習謙卑。 這番言論不僅讓網民大為感慨，連UFC主席Dana White亦大讚，這世上不會再有另一個如泰臣般的人物。

拳王的偶像

現年53歲的泰臣，大半生經歷風風雨雨。充滿爭議的他，在退役後決意洗心革面，並不時向大眾分享他的心路歷程。近年他就與前NFL選手Eben Britton主持了一個名為「Hotboxin' with Mike Tyson」的網台節目，邀請不同界別的名人，講述他們的故事。而他最新一集的嘉賓，就是泰臣的兒時偶像、外號「Sugar」的拳擊名將Ray Leonard。

Ray Leonard在20年的職業生涯中，取得了36勝3負1和的佳績。他曾在五個重量級別取得世界頭銜，亦是史上第一個累計獲得獎金超過一億美元的拳手。泰臣提到，當自己仍被鎖在男童院的時候，其時年僅23歲的Ray Leonard，就已經跟21歲的Wilfred Benitez爭奪職業賽冠軍寶座。兩人年青而熱血的身姿，深深地鼓舞了他。

其後Ray Leonard與Roberto Duran的一場賽事，就更加改變了泰臣的一生。正是這場比賽，令泰臣決意踏上職業拳擊的道路。對他來說，Ray Leonard是一個永恆不滅的傳奇（You’re immortal to me）。談話到此，兩人都開始感觸落淚。

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洗盡鉛華 走下神壇

之後泰臣提及了過去的巔峰歲月。他提到自己除了會學習不同拳手的技術，亦會研讀有關強者的歷史。由查理曼大帝、阿基里斯，到亞歷山大帝和拿破侖，他全都嫻熟於心。對戰爭藝術的熱情，讓他在擂台上所向披靡、無人不懼。

然而，這些輝煌歲月已成過去，他現在甚麼都沒有，只想學習謙卑。為此他再度流淚，因為他實在相當懷念從前的自己。但他也明白到，如果這個他重現，只會帶來罪惡，他不想再重歸舊路。如斯矛盾的心情，令他自覺像個怨婦：

這完全不是說笑。我看似強大，但我實在很害怕那個自己，他令我感到心寒。

至情至性的言論，讓網民由衷感受到泰臣改變的決心，紛紛留言向他和Ray Leonard送上支持。UFC主席Dana White也在Instagram上表示，他實在太喜歡泰臣了，這世界再不會出現另一個像他的人物。

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