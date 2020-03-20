【摔角】獸神萊卡WrestleMania 36前夕　入選WWE名人堂

自2004年起，每年WWE都會在WrestleMania前夕選出新的名人堂成員。而今年剛公布的2020名人堂入選名單就讓一眾摔角迷驚喜非常，因為入選名單當中竟然包括了剛在今年一月中宣布引退的日本傳奇摔角手 - 獸神．雷霆．萊卡 (山田惠一)！

自從獸神萊卡於1989年登場後，他在這三十多年間不但在多個著名的職業摔角組織中出賽，更獲得過無數的冠軍殊榮，被視為日本職業摔角的傳奇之一。而獸神獲得的成功大概是最初決定使用這個摔角手設定的人始料不及。

獸神萊卡動畫原作。圖片來源﹕https://bit.ly/2WufPEb

獸神萊卡的原型來自永井豪原作的超級系機械人動畫《獸神萊卡》(日文原名：獣神ライガー，英文Jushin Liger)。當年新日本職業摔角將《虎面人》「真人摔角手化」後大受歡迎，於是決定照辦煮碗把《獸神萊卡》也變為真人摔角手。

他們依照創造虎面人時的方程式，找來了曾在墨西哥受訓，擅長凌空攻擊的摔角手山田惠一擔任獸神萊卡，並依照動畫角色的顏色製作了面具和服裝。

獸神萊卡早期服飾。圖片來源：https://bit.ly/2PZkIBD

獸神萊卡出道戰：

後來因為動畫版的獸神萊卡進化為「獸神雷霆萊卡」(獣神サンダー・ライガー，英文Jushin Thunder Liger)，所以新日本職業摔角也跟隨動畫作出改動，把名字更新為獸神雷霆萊卡，而這個名字也就一直用到現在。

進化成獸神雷霆萊卡後，緊身服也變為像動畫設定一樣擁有更多的白色部份。圖片來源：https://bit.ly/2CnuPbp

延伸閱讀：【動漫】獸神萊卡 由動畫角色化身職業摔角傳奇

第三位入選WWE名人堂的日本摔角手

獸神是繼新日本職業摔角創辦人安東尼奧．豬木及「飛龍」藤波辰爾後，第三位入選WWE名人堂的日本傳奇摔角手。

「這是一個很大的驚喜。」對於今次的入選，獸神萊卡表示感到十分感動。「我覺得有很多摔角手比我更有資格入選。安東尼奧．豬木和藤波辰爾是頭兩位進入名人堂的選手，讓我跟隨他們之後成為第三人令我非常驚訝。」

日本傳奇摔角手安東尼奧．豬木。圖片來源：Getty Images

WrestleMania 36預定在4月2日舉行，而受到疫情影響，暫時還未清楚名人堂入選儀式和WrestleMania 36的賽事會如何受到影響。

除獸神萊卡外，入選2020名人堂的還有Batista、The nWo創團成員 (Hulk Hogan、Scott Hall、Kevin Nash、Sean Waltman)、"The British Bulldog" Davey Boy Smith、The Bella Twins及JBL。