《小丑》奪影帝後體態回勇　華堅馮力士晉升空手道黑帶

因飾演DC電影《小丑》，而奪得奧斯卡和金球獎影帝的華堅馮力士，好戲以外，亦是一位空手道愛好者。早年已有傳媒拍得他去道場練習，最近英國《每日郵報》報導，在拍攝電影《小丑》後，現年45歲的華堅馮力士回復增磅，並考取黑帶。

Oscar-winner Joaquin Phoenix is a black belt in karate https://t.co/zBqXrK7qo1 — JoaquinPhoenix.com (@JoaqPhoenix) March 13, 2020

空手道的段位制度於1924年由船越義珍制定，現今的色帶制度在不同空手道流派或道館中略有分別，空手道對於六段以上會有相應稱號，傳統空手道流派普遍以白帶、啡帶、黑帶為核心，其中可能對應級位加入不同顏色，如黃、綠、藍、紫等，舉剛柔流為例如下：

無級（入門）：白 九級至七級：黃 六級至四級：綠 三級至一級：啡 初段至四段：黑 五、六段：黑、術士 七、八段：黑、教士 九、十段：赤、範士

傳統派空手道的段位採用全日本空手道連盟的公認段位，考取段位同樣需要審查「形」，分別需要練習「指定形」和「得意形」 ，各個流派有不同系統，不過同樣對動作姿勢、力度、節奏等皆有嚴格規範；在初段至五段時需要練習組手，但到六段以上則由全日本空手道連盟直播舉行，不但需要筆試，甚至有論文試驗。

早於2017年時，傳媒已拍得華堅馮力士以啡帶學員身份在道場練習，而他的未婚妻、曾拍攝《龍紋身的女孩》荷里活影星Rooney Mara據報亦與他在同一道場練習。而教導他的的空手道老師，是現年59歲，前世界及五屆美國空手道大賽冠軍，八段黑帶教練Avi Rokah。

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