【睪丸匕首】蛋蛋造型太犯規令人不忍直視　中世紀五大匕首之一

提起中世紀，除了大家很可能會想到的長劍、板甲、騎士外，其實還有很多有趣的兵器出現。例如今天要介紹的兵器，其外形尺度之大可能及得上今日「十八禁」的級別。那就是外形令人「想入非非」的——睪丸匕首（Bollock Dagger）。



睪丸匕首具有悠久的歷史，是中世紀五種主流匕首之一，遍布英倫三島和歐洲大陸。它是一種多功能武器和工具，可以在戰場上和戰場外使用。「睪丸匕首」的名字跟其極富特色的造型有關。護手的雙（或以上）球體設計，加上圓柱形的手柄，柄末又會有一圈部份加粗，整個手柄外形酷似「男性性器官」，令這種中世紀兵器添上另一番「風采」。

在英國維多利亞時代，研究者因為羞於啓齒說出「睪丸」（Bollock）而將其命名為「腎形匕首」（Kidney Dagger）。

▍睪丸匕首的歷史和演變

無論如何，這種造型出格的匕首卻令人意外地在13-18世紀歐洲相當盛行，蹤跡遍布斯堪地那維亞半島（挪威和瑞典一帶）、佛蘭德、威爾斯、蘇格蘭、英格蘭、法國等地。無論是在平民、商人、工匠身邊，還是貴族騎士的腰間，都能夠見到睪丸匕首的身影。

根據英國歷史兵器工匠Tod Cultler 推測，睪丸匕首的雛型應是農民所用的工作刀，手柄及厚重的護手由一塊硬木製成，單刃設計使其更適用於日常用途中。或許是一個偶然的玩笑，在護手中央加上一道坑溝，便使之變成「陽具睪丸」狀。或是因為想突出「男子氣概」，或源於「陽具崇拜」，於是把匕首手柄造成「陽具」的模樣。



睪丸匕首最早出現於1300-1350年間，及至15世紀中期便已融入於貴族生活中，成為潮流服飾配件之一。在成書於1485至1489年間的《貝里公爵的豪華時禱書》（法語：Les Très Riches Heures du duc de Berry）中，在「一月月曆」描繪約翰·貝里公爵宴會時，便有兩位衣著華麗的賓客把睪丸匕首掛在腰間位置。在「四月月曆」描繪貴族在法國城堡Château d'Étampes附近出遊打獵時，睪丸匕首又見於男性貴族腰側。



另在16世紀著名荷蘭畫家Hieronymus Bosch （被認為是20世紀的超現實主義的啟發者之一）的畫作《The Wayfarer》中，在畫中主角的腰間便掛著一柄睪丸匕首。在其他同期的藝術作品中，亦不時見到睪丸匕首的蹤影。



除了日常用途及穿戴裝飾外，睪丸匕首亦用於軍事用途之上，作為副兵器使用。在1545年沉沒的英國皇家海軍軍艦「瑪麗玫瑰號」殘骸中，考古人員便發現大量睪丸匕首的文物，當中包括由不同物料製成、形狀不同的手柄，刀鞘殘骸的形狀更顯示出當時匕首的刀刃形狀。

直至17世紀左右，睪丸匕首開始步入衰落時期。在軍事上，當時軍隊在兵器生產改為「制式化」，再配合槍械火器應用日漸成熟，士兵的交戰距離愈來愈遠，大大降低了匕首類兵器的實用性。再加上「刺刀」在17世紀的迅速發展，使睪丸匕首無可避免地遭到淘汰，消失在軍旅戰場上。



在民間方面，經歷將近400年的發展後，單純的時尚功能已不再足以讓睪丸匕首流行下去。隨著防身性能較佳的「擋格匕首」（Left-hand dagger/Parry Dagger）及「迅捷劍」（Rapier）日漸普及，睪丸匕首因失去實用價值而需求大減。

不過，睪丸匕首並沒有完全絕跡。在17-18世紀的英格蘭和蘇格蘭部份地區，睪丸匕首演變成「Dudgeon dagger」及「蘇格蘭短劍」，以另一種方式流傳下去。

▍睪丸匕首的形制轉變

早期的睪丸匕首手柄構造非常簡單，手柄及護手由單體木塊打造而成。厚重的球狀護手能夠抵受一定程度攻擊，保護使用者的握刀手。手柄一般成圓柱體，從末端到護手部份由粗漸幼，以貼合用者手型。刀刃一般採取三角形單刃設計，讓用者能以拇指抵住刀背使用，能更靈活地用於切削雕啄等日常用途中。



+ 4 + 3 + 2

經過一定發展後，護手底部加上了金屬護片加強防護性能，木製球體部份因此得以縮小。手柄亦從原來的斜體變成直圓柱體，跟刀刃寬度相若。甚至出現複數球體的設計。

刀刃的形狀亦變得相當多元化，不只有傳統的單刃或雙刃，甚至亦出現專門用於刺擊的椎形刀身。一般來說，大多數刀片的長度往往是刀柄長度的三到四倍，長度往往在 25-40厘米（10-16吋）之間。



假如大家想了解睪丸匕首更多的話，不妨觀看Tod Cutler製作的相關影片。