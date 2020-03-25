【MMA】McGregor向愛爾蘭政府獻計疫抗　籲全球團結一心

在新冠肺炎(俗稱武漢肺炎)在全球大流行下，愛爾蘭目前有1000多宗確診病例，當中已有6人因病去世。

面對疫情爆發，前UFC羽量級及輕量級冠軍冠軍Conor McGregor早前表示非常擔心，並在自己的MacLife YouTube頻道中發布了一個公開視頻，呼籲愛爾蘭政府及早封城市，以迅速的行動阻止疫情的擴散。

在視頻中，McGregor以一場艱難的拳賽去比喻今次的疫情，呼籲愛爾蘭及全球其它國家的人民該團結起來一同去對抗疫情。

當我們現時還在辯論是否該進行全面封城的時候，我認為我們必須這樣做。現在再用任何時間去辯論這件事都是在浪費時間。一場拳賽是否艱難，我一眼就會知道。而現在我們眼前的就絕對是一場艱難的拳賽。

我想在這裡號召我的同胞，偉大的愛爾蘭人。這場拳賽需要我們所有人的參與。我們現在都在同一個紅方角落等待拳賽開始的鐘聲。我們以及世界各地的人民該團結起來，並自己敲響鐘聲。真正的封城必須開始，而現在就必須開始。我們必須團結一心地一起進行封城。

McGregor更特別向愛爾蘭總統及其他政府官員請求對國家實行全面封城，並盡全力協助有需要人士。



我們必須關閉我們的機場。我們必須關閉所有不必要的業務。我們必須取消所有不必要的外遊。哈瑞斯警察首長(Commissioner Drew Harris)和梅爾萊特海軍中將(Vice Admiral Mark Mellett)，我們必須準備好隨時調配我們的部隊到全國所有的市區。 希金斯總統(President Michael Higgins)，您必須賦予這些偉大的人們在必要時能夠執行這項任務的權力。

McGregor認為採取迅速的行動就是抗疫的關鍵，愛爾蘭現在就應該採取其他疫情較嚴重的地方所實施的措施，而並非等到爆發之後。



我們的優勢是在於我們已經見到問題即將來臨。問題已經來到我們的眼前。但是如果我們不發揮我們這個優勢，我們就無法期望獲得不同的結果。我們沒有堅持與社會保持距離，至少沒有達到阻止指數增長的程度。

通過封城就可以達到這個目標。 封城將能夠減少傳播，減輕前線人員的壓力，並讓我們能夠清楚確認所有病患。 這些方法很嚴格，但這是必須的措施，這措施在中國和香港已證明有效。(編按: 雖然香港有做有關的措施，但並無嚴格意義下的「封城」)

McGregor最後表示大家要團結一致地進行封城，趕在疫情爆發前開始預防。

愛爾蘭，我們能夠做到的。我們不僅擁有解決的方法，而且在疫情來到之前已經擁有。行動吧，愛爾蘭。行動吧，世界各地的其它地方。團結一致地封城。我們要站在一起。上帝保佑我們所有人。

現時愛爾蘭政府已採取措施讓公民保持社交距離，包括敦促公民在家工作、關閉所有不必要的企業並將聚會人數限制在四個人以內。

上場比賽Conor McGregor以40秒擊敗了牛仔Donald Cerrone後，暫時未知下場比賽對手是誰。本來有傳是以打擊技見稱的Justin Gaethje，但最後被指只是謠言。

