【拳王教打女人】屢有醜聞英國拳王　或因拍片教家暴而失大賽資格

現年30歲，WBO超次中量級拳擊冠軍Billy Joe Saunders(29-0, 14 KOs) ，因在周末於社交媒體發布一條鼓吹家庭暴力，教男人打女人的短片，於英國時間星期一(30日)遭暫停出賽資格。 由於他可能面對停賽一年的懲罰，因此原訂他與拳擊手Canelo Alvarez的對決或出現變數，而這場對決涉及價值600萬英磅的賽事收益。

這條上周末於英國當地Whatsapp上瘋傳的短片，Saunders站在沙包旁，示範右直拳和左勾拳，指明向男性觀眾表示，如何在封城期間教訓伴侶：

「在疫情影響下，大家都在隔離，若這段期間你身邊的老伴一直給你說個不停，而你試過三番四次忍耐，但封城已整整六日，你一定已按捺不住！」

這條短片一出，在網上引來爆炸性的迴響和嚴厲抨擊。

Saunders教唆家暴的短片截圖。

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拳擊管委會將召聽證會

國際拳擊運動管理委員會(The British Boxing Board of Control/BBBofC)於本周一的發言表示：

「考慮到因為Billy Joe Saunders於社交媒體所引致的評論，本會決定暫停他的拳擊手執照以等待舉行聽證會。」

這場聽證會有可能判決Saunders長達一整年停賽。該會秘書長Robert Smith表示，他希望盡快能於本周內舉行視像聽證會，討論Saunders這次難以理解的行為。

較早前，Saunders職業生涯最大型賽事，原於今年四月十一日與Canelo Alvarez開打的拳賽，因新冠狀病毒疫情而延期至五月二日（後來再宣布延期至六月後舉行），倘停賽判決落實，即意味他將失去這場賽事機會。

Saunders就他拍攝這條遭受抨擊的短片致歉，並於社交媒體Twitter表示：

「我從不接受家庭暴力，並且當見到男性向女性施暴時必定會給予痛擊。我自己也有一個女兒，我絕不能接受有任何男性用任何一根指頭碰她。在此我向所有受到我冒犯的女性致歉。」其後亦表示「他的玩笑並不是每人受落」，承諾捐出25,000英磅予慈善機構去支援打擊家庭暴力。

I would never condone domestic violence and if I saw a man touch a woman I would smash him to pieces myself I have a Daughter and if a man laid a finger on her it would be end well . Apologies if I offended any women stay blessed x — billyjoesaunders (@bjsaunders_) March 28, 2020

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疑以疫情鬧惡作劇



這次引起輿論關注的事件，只是Saunders「往績」冰山一角。例如今次新冠病毒疫情，他被傳媒揭發疑似以此疫情鬧「惡作劇」，戲弄他的教練和一位與他同一僱主的拳擊手。早前有聲帶流出，他於三月初曾致電某航空公司，帶笑的表示他的友人，上述兩人快將乘搭這公司航班回國，而他們是新冠病毒患者。在另一個流出聲帶中，一個憤怒的聲音向Saunders表示，你的「計劃得逞」，讓我們被趕下飛機，還要經歷嚴格審查才能回國。對於惡作劇指控，Saunders堅持否認，並表示自己有合理懷疑，而他亦十分嚴肅去看待這次疫情。

不過，除了這些疑似惡作劇外，他亦有侮辱女性的前科。2018年，Saunders曾因為向弱勢社群婦女，以提供藥物為報酬要求換取對方提供性服務，而遭罰款100,000英磅。

而於上年夏季將Saunders解僱的拳擊經理人Eddie Hearn，表示對他拍攝這段令人厭惡的短片表示震驚，並認為這是愚蠢行為。