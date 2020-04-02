【WrestleMania 36】WWE年度摔角盛事因疫情而大變陣

為了應對禁止觀眾和美國各州份隨時改變防疫措施等難題，WWE職業摔角今年的WrestleMania 36除了閉門作賽外，WWE更史無前例地以各種策略去挽救這次的大賽。

原定在4月5日在Tampa舉辦的WrestleMania 36，為了應對疫情，決定改到Orlando的WWE Performance Center及其它場地進行閉門作賽。

而因為WrestleMania 36的賽事圍繞WWE旗下 Raw、SmackDown及NXT三個節目的賽事，為了避免因防疫措施變更導致劇情不連貫，今年的WrestleMania 36其實在3月25和26日已經和WrestleMania 36完結之後的各個節目集數一同提前錄製。

WrestleMania 36宣傳海報之一。圖片來源：https://bit.ly/39HAjMI

有別過往一晚直播的慣例，這次提前錄製的WrestleMania 36將會在4月4日及4月5日以兩日大會的模式播放，讓今年的WrestleMania成為歷史中首個橫跨兩日的WrestleMania。

賽事提前錄製最怕的就是賽果在比賽播放前被泄漏。不過今次的WrestleMania因為沒有現場觀眾的關係，賽結果在播放前泄漏的機會大大減少，讓在付費電視觀看的觀眾保留十足的觀賞趣味。

去年WrestleMania 35的熱鬧現場氣氛今年大概難以復見。圖片來源：WWE官方圖片 https://bit.ly/2xFesIg

而為了對應內部員工流出賽果做成劇透，有報道指WWE也特意在網上發放假消息去誤導觀眾，令實際賽果能夠為觀眾帶來驚喜。

WrestleMania 36兩晚的大會預計會有16場賽事，出賽陣容包括 Brock Lesnar、John Cena、Goldberg、Roman Reigns 、The Undertaker 、Edge和Randy Orton等多位職業摔角巨星。

+ 3 + 2

而原定於WrestleMania舉辦的名人堂入選儀式則預計會延期到夏季的Summer Slam大會前夕才舉行。

延伸閲讀：【摔角】獸神萊卡WrestleMania 36前夕入選WWE名人堂