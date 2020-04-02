蘇寶生，香港拳手。年青時因《第一神拳》而愛上拳擊，誓言要成為世界冠軍。但現實不同於漫畫，家人的誤解加上生活壓力，令蘇寶生這條拳擊道路殊不簡單。 「興趣掙不了飯吃。」蘇寶生坦言：「除非你將之攀上極點，做到最好，那就可以打破命運。」這就是他堅持下來的信條。

《第一神拳》與《海賊王》的啟示

大抵每個人最初都是因為流行文化，而愛上搏擊運動，蘇寶生亦不例外。當年看《第一神拳》，旋即被拳擊的魅力所吸引。之後便去學習、訓練，還像幕之內一步般去打比賽。結果在2016年拿下了香港業餘拳擊賽69公斤級的冠軍，翌年便決定轉打賽事。

敢於為理想奮鬥，本應得到旁人的讚許，但蘇寶生卻換來了家人的責難。每日一大清早訓練完後回家休息，剛下班的父親都只會覺得他無所事事，無前途可言。而母親則抱怨他時常弄至五勞七傷，倒不如「堂堂正正」找份主流工作，安穩過活就好。

現年26歲的蘇寶生，因《第一神拳》而愛上拳擊，卻得不到家人諒解。（香港01 賴家俊攝）

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的確，職業拳手的道路絕不輕鬆，其中最難忍受的就是生活。一如其他同路人，蘇寶生並沒有固定的收入，拳館亦不會負責日常開支。拳手只能靠不多的出場費勉強維持生活。而對剛剛起步、名氣未夠的新晉來講，就更加是雪上加霜。往往都要一邊打工，一邊出賽。

既然如斯辛苦，家人又不諒解，為何蘇寶生仍要堅持下去？似乎是動漫迷的他，今次用了《海賊王》的對白來回應。

《海賊王》有句說話我好喜歡：雖然我沒有看見未來的能力，但改變命運的權利是人人平等。

轉戰內地

蘇寶生的第一場職業比賽於菲律賓開打，當時是得到了一位朋友的贊助，因此有機會去到當地訓練。但後來因為要自己承擔機票、驗證等各項開支，所以只好作罷。

對他來講，留在香港當然是最好的選擇。但始終香港的發展空間不大，加上資源有限，就算他堅持在香港受訓，也難以時時刻刻獲得針對性的訓練。最終在友人的介紹下，他決定到內地一搏，並加入了著名的大連「鷹圖騰」拳館。在鷹圖騰內，蘇寶生有機會接觸到不同類型的拳手。好勝心經常驅使他們互相競爭，進步便由此而來。

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沒有「放棄」這回事

現時蘇寶生的職業賽成績為4勝2負2和。當問到近期的目標時，他毫不猶疑表示，希望能取得四大組織旗下的中國區乃至亞洲區金腰帶。而長遠來說，他的願望是要成為「世界拳王」。

世界拳王，這四個字承載無數人的血汗；幾乎所有拳手都想摘到，可是成功者又有幾人？蘇寶生當然明白箇中的艱辛，但素來喜歡熱血動漫的他，絕不會輕易放棄：

可能只有0.001%的機會，但總算是有機率。無論多細微的機會，我都會堅持落去，直至身體負荷不了為止

追夢以外，蘇寶生不屈的個性亦多少令到父母動搖。自從去到內地訓練後，他大概只會每年回港一次。父子見面，也不再多作齟齬，而蘇寶的決心亦實在是有目共睹。倒是母親仍會對他辛勤略有微言，為何當初要走上這條注定辛苦的路呢？

受疫情影響，今年蘇寶生的計劃被大為打亂，也少了很多出賽及訓練的機會。似乎在邁向世界拳王的道上，又多了這一年的難關。但他不會輕言放棄，因為他還有夢想要追逐，還有家人要回饋。

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