【跆拳道品勢】新冠肺炎橫行大量比賽取消　世跆推出網上比賽方法

疫情大流行，網上教學轉眼間成為潮流。意想不到，原來跆拳道品勢比賽也可以透過網絡舉行。

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日前，世界跆拳道歐洲支部（Taekwondo Europe）公布舉辦首次「在線品勢比賽」，供全世界跆拳道習者參與。

跆拳道歐洲總裁Sakis Pragalos表示：「這場全球危機已嚴重打擊了多個國家。我們希望該病毒能盡快被消滅，並希望疫苗能盡快研發成功。同時，我們希望透過這個比賽為全球所有跆拳道習者提供一次在線上進行品勢競賽的機會。」

他又表示，當世界各地的所有活動都被推遲時，這個想法就此誕生。現在疫症使許多運動員失去了在全球舞台上競賽的機會。跆拳道歐洲於是考慮做一個在線活動︰讓運動員發送視頻，國際裁判員實時評估其表現。



我們已經看到Glenn Culbert 在北愛爾蘭舉辦的精彩在線活動。由於病毒爆發，一般正常比賽都遭到延期。而「北愛爾蘭品勢及搏擊錦標賽」的主辦方在這樣的環境下，在線舉辦了一場品勢活動，大眾的反應非常踴躍及正面。 Sakis Pragalos

▍賽事內容大概

比賽內容簡單來說，就是參賽者需要在指定日子內，按照賽會72小時前公布的比賽品勢內容，自行拍攝演練短片，然後在指定時間內在影片傳送給賽會，再由賽會專業裁判作出判審。

比賽開放給全球跆拳道習者參與，無論是否「世界跆拳道」會員，只要按照比賽內容指示，由兒童到長者都可以參加。每人收費10歐元或25歐元。



（圖片擷取自︰TKE網頁）

關於錄像內容方面，賽會作出了以下指示。首先，每名運動員應在指定的比賽日進行比賽（攝錄）。參賽者可以在室外或室內錄製視頻，但須嚴格按照當地和國家衛生部門的指示進行出門！拍攝時，運動員在任何時候都必須在屏幕展示全身，另外攝錄機允許在拍攝中移動。另外，運動員須正面面向鏡頭進行演練。若果可行，運動員可在背境展示所屬國旗或國旗表情符號。

比賽除了設有冠亞季軍外，還設有社交媒體「最多讚好數」及「最多分享數」獎項。

▍線上錄像品勢比賽具創意 但操作上隱憂處處

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首先，最大的隱憂在於公平性方面。賽會其實很難確保影片拍攝日期時間，或影片有否經過「處理」，亦很難去認證參賽者身分，很難單憑影片便作出公平判決。

其次，影響錄像內容的元素太多，到最後並不一定以核心元素「跆拳道品勢技術」來分出勝負，有違品勢比賽的原意。一般現場比賽中，選手在同一空間下競賽，把外在環境變數減至最低，令裁判能夠集中以運動員的「品勢技術」表現來進行判決。

然而在線上錄像品勢比賽中，呈現在裁判眼前的就只有「影片」。運動員在影片中的影像表現會受大量外圍因素影響，例如︰光暗、背景、影片像素、拍攝角度、拍攝技巧等等。到最後比賽可能成為「拍攝比賽」而非「品勢比賽」。

再來是實際操作問題，賽事開放給全球所有人士參與，屆時可能會有數以千計，甚至數以萬計的影片提交，賽會伺服器能否應付如此大流量的影片數據，又有沒有可能安排足夠人手審理影片作出判決呢？

筆事明白在疫情底下，舉辦「線上品勢比賽」是無可奈何的辦法，但並不能夠因此而犧牲掉比賽「公平競技」的核心價值，或是做出草率的比賽內容，否則只會淪為「巧立名目」的「Cap水」活動，根本算不上一場比賽。

話雖如此，筆者其實亦很好奇這「線上品勢比賽」會發展成甚麼模樣。

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