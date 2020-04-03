【政大‧詠春】教授受學生挑釁即時開打　這樣就是「爭一口氣」?

國立政治大學近日發生「教授詠春打學生」事件。全因不滿學生說「詠春拳只能打農夫」，而即時叫學生上台打架，連學生道歉也沒停手，更差點把學生打出窗外。不論是什麼門派，這種行為並沒有證明該派的任何能力，而只展示了一個人器量狹小。

國立政治大學一位法學院的張姓教授，懷疑在課堂中聊到詠春，被學生指「詠春拳只能打近距離、打農夫」，而要學生上台即場驗證，要學生先出拳再反擊。

而學生出拳後就被教授打頭反擊及被摔到牆邊，更差點把學生打出窗外，期間教授更大叫「Come on 再來」。



國立政治大學表示已由法律系系主任召集成立調查小組，也要求有在現場錄到事發經過的學生提供影片以便進行調查，亦有輔導中心跟進學生情況，現已暫停張教授的該個課程。

打不懂的人有什麼用?

學生的想法當然片面偏頗，但這也是門外漢的一些批評。每一種武術或搏擊運動，甚至說每一個運動，非圈內人士也總有一些誤解。假如每每都要上心，做人也實在太辛苦了。

而且，這一種勝負也證明不到什麼，現在「打贏」了，又是否就代表不是「只打農夫」? 就如有人網上笑言，這件事只證明了「詠春拳除了能打農夫，還能打學生」。

當然，這絕非詠春的問題，而是該教授自身品格的問題。武德在任何的武術中都是重要的部份，以中國傳統武術為例，幾乎每個流派在授徒之初，都會先向門生列舉一套門規，以表明入門者應當畢生信守的道德規條。北方螳螂拳中，就有非常著名的「八打八不打」，目的就是希望門生與人較技時能夠知所進退，切莫誤傷他人性命：

螳螂拳的「八打八不打」，詳細列明人體各個脆弱部位，慎防習者出手失卻分寸，圖片擷取自http://bit.ly/2AX1mq7

這類價值觀，除了是受傳統文化影響，另一方面亦包含著強烈的歷史因素。1904年，梁啟超為了鼓勵國人勇武衛國，他參照日本武士道的精神寫成了《中國武士道》一書，將愛國愛民及尊長愛幼等道德價觀，加入到武俠文化之中，深深影響了後世武術界的發展（詳見《國術與國學》一文）。

「南天王」陳濟棠與「東江龍形拳」宗師林耀桂相交甚深，並贈予林耀桂一楹聯「克己讓人非我弱，存心守道任他強」，現時此裱匾被懸掛於香港龍形體育會總會內。

而這兩句說話，所有學武人士都應放在心內。

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