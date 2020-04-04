【第一神拳】閃擊拳　拳王Thomas Hearns的拿手絕技

在《第一神拳》中，間柴了算是主角幕之內一步的宿敵之一，也是故事眾多角色中性格最陰沉的一位。綽號「死神」的他擅長閃擊拳，能像機關槍般不斷攻擊之餘，還會在不同角度襲擊對手。雖然沒有一擊擊倒的能力，但累積下來的傷害可是不能小看。而除了左手的閃擊拳外，間柴也會以右手使出極具威力，由上而下打擊的右鉤拳 - Chopping Right。而這兩招打法，其實都是來自曾經在五個不同量級奪冠的真正世界拳王Thomas Hearns。

樣子令人心寒的間柴了。圖片來源：https://bit.ly/346svTn

閃擊拳



間柴了使用的閃擊拳 (Flicker Jab)雖然也是刺拳(Jab)的一種，但其發力方式和打擊角度都有別於傳統的刺拳。傳統的刺拳是在拳手擺出準備架式時，前手以直線的軌道打出。出拳的動作幅度小，發力主要依靠手臂快速伸展，因此威力不大。

而有別於傳統刺拳的直線軌道，閃擊拳是從下而上，以對手難以察覺的弧型軌道展開攻擊。因為閃擊拳出拳的起始位置是並非在肩膀，而是在自己的腹部位置由下到上攻擊對手頭部，閃擊拳使出的方法比較像是鞭子那樣把前臂甩出去。

閃擊拳的破壞力其實不比傳統的刺拳大，但因為攻擊軌道難以察覺而且讓對手難以防禦。

間柴了的閃擊拳出拳方式：

像機關槍一樣的閃擊拳!?



閃擊拳明顯的缺點在於前手放在腹部位置導致頭部欠缺防禦，而在漫畫中，間柴了的克服方法就是像機關槍般連擊。

間柴了恐怖的閃擊拳機關槍連擊。圖片來源：https://bit.ly/2wie9D2

間柴了為了使出閃擊拳而開放了對頭部的防禦。圖片來源：https://bit.ly/3aJbUYi

隱藏的伏兵Chopping Right

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不論是傳統的刺拳還是閃擊拳，以前手攻擊的威力始終有限。雖然連續使用可以做成累積傷害，但其目的還是以擾敵為主，真正的殺著依然是來自後手的重擊。

有別於普通的1-2 (左刺拳後右直拳)，間柴了在前手下至上的閃擊拳後，後手隨時出擊的不是普通的右直拳，而是與閃擊拳軌道相反，由上而下的右直拳 - Chopping Right。

間柴了的真正殺著，由上而下的Chopping Right。圖片來源：https://bit.ly/2UI4u1Q

世界拳王Thomas Hearns



在《第一神拳》 中，間柴的閃擊拳和右重擊打法都讓對手聞風喪膽，而其實間柴的整套打法都是來自現實世界的的世界拳王Thomas Hearns (戰績61勝5敗1和)。

在Thomas Hearns的職業生涯中，他曾經贏得五個不同量級的冠軍，憑的就是他出色的刺拳和威力強大的右重擊。就像《第一神拳》的間柴擁有的臂展優勢一樣，身高188公分的Thomas Hearns臂展為198公分，這讓他更能發揮閃擊拳的威力。

當然，要在現實世界中像間柴那樣打出機關槍閃擊拳基本上是違反物理定律，但Thomas Hearns在閃擊拳的基礎內卻有不少的衍生組合。例如以前手連環使用閃擊拳、傳統刺拳、停滯刺拳、和鉤拳等作為第一波的連續攻擊，然後再用後手的Chopping Right重擊對手。

雖然有些評論指Thomas Hearns的成功是依賴他的身高優勢，但能夠把自己的身高和臂展優勢配合各種技術去一路過關斬將也絕不輕易。

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