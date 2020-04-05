【家居健身】MMA空手道家Stephen Thompson 疫情下拍片教體能訓練

「停課不停練」，家居健身無難度。著名UFC空手道家Wonderboy Thompson 帶領大家完成體能訓練。

▍UFC空手道腿王

+ 8 + 7 + 6

Stephen "Wonderboy" Thompson是當今UFC中十分罕見的非典型選手，他以靈活的空手道打法應用在MMA中，其打法甚至比Lyoto Machida還要「空手道」—— Thompson慣常採取側身垂手架式，配合「In&Out」移動的拳擊，那時機距離掌握得恰到好處的反擊，以及致命又華麗的踢擊。他曾兩度挑戰時任冠軍Tyron Woodley不果，目前他是UFC Welterweight 排名第五的拳手。

他亦是編輯W 的MMA模仿對象呢。



Thompson經常在比賽中不斷轉變架勢，以側身反架充分運用其主力腳，以正身正架配合其主力手作拳擊。他擅長在較遠的距離以踢擊作出截擊和和攻擊，或是在出其不意的角度踢中對手，這使不少拳手被他的遠距離踢擊所難倒。此外，他善於利用靈活的步法保持距離和作出In & Out的攻擊。

在反架時，Thompson主要會用到右腳前腳側踢、勾踢、旋踢等等。尤其留意他的踢擊動作跟傳統踢法不同，其踢擊可以出其不意地踢中對手。除了前腳踢擊外，Thompson還具擊倒能力的旋轉踢法，如後踢、後旋踢等。

由於Thompson出身於Kickboxing和Kempo Karate，令他具有如分數競技比賽一般的靈活步法，善於作出In&Out、轉換角度的打擊組合，亦能避免落入籠邊或駁拳距離中。另一方面，Thompson經常作出頭部前傾的架式，刻意造出距離的錯覺，誘使對方貿然攻擊，然後作出反擊。當對方主動逼近時，他常以橫向移動突圍甚至反擊。

正因為Thompson擁有以上種種特性，令一般選手難以縮短距離對其造成傷害。

好吧，簡單介紹完畢後，馬上進入家居練習環節。

▍跟「空手道腿王」一起做「家居體能訓練」

早前，Wonderboy Thompson在其YouTube 頻道「Stephen Wonderboy Thompson」分享了一段體能訓練影片，教大家如何在有限空間下鍛煉個人體能。

【點擊觀看動作細節說明】

+ 9 + 8 + 7

首先是熱身運動，每個動作做2組，每組10次。熱身運動最主要目的在於加快身體血液運行，讓人體能夠從平常安靜的狀態，過渡至正式運動時緊張的肌肉活動狀態，從而預防或減少運動傷害，以及增進肌肉反應和靈活度。因此，進行熱身運動時不需過分緊張，應該循序漸進。

接著到真正訓練內容。

【點擊觀看動作細節描述】

+ 12 + 11 + 10

訓練主要分成五個部份，每部份有兩個動作練習，分別鍛鍊上身及下身肌力。

第一部份，針對大腿肌肉、上腹肌肉及心肺耐力。側步Spraw或波比跳5次，共3組。然後躺下，雙腳指天，摺腹向上20次，共3組。每組完成後可休息10-30秒，待身體回復後再全力去做下一組動作。

第二部份，針對胸背手部肌肉及上腹肌肉。膝跪下跌爆發力掌上壓5次，共3組。然後躺下，雙手抱頭摺起，上背離地，雙腳離地交替提膝50次，共3組。

第三部份，針對大腿肌肉及後腰肌肉。前後腳分腿下蹲5次，共3組。然後俯臥在地上，雙手前伸，上身向上昇起25次，共3組。

第四部份，針對腿部肌肉、上身肌肉及大腿後側肌肉。首先維持深蹲姿勢，雙手輪流向前打出正拳，維持30-60秒，共3組。然後俯臥在地上，上身雙手貼地，下身盡力向上抽起25次，共3組。

第五部份，針對股大肌、核心肌肉及側腹肌肉。首先躺下，單腳撐地，另一隻腳指向天，每隻腳支地拱橋升起25次，共3組。最後是側躺，向側捲腹25次，共三組，然後轉邊。



假如大家在家無所事事的話，不妨點擊影片觀看，跟著這位UFC「空手道腿王」一同完成體能訓練。

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