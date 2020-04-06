【MMA】隨Ronda Rousey拍攝6年　歷盡高潮低谷紀錄片登陸Netflix

雖然「UFC可人兒」Ronda Rousey 已經從MMA「畢業」轉投WWE懷抱，不過這無損她對「女子MMA」的貢獻。近日她的紀錄片「The Ronda Rousey Story: Through My Father's Eyes」在Netflix 上放映。

▍UFC「柔道女王」、「十字固女王」Ronda Rousey

+ 9 + 8 + 7

現時在WWE打拚中的Ronda Rousey ，是UFC 第一位入選「名人堂」的女拳手，亦是第一位入選的女性。她曾是UFC 女子Bantamweight冠軍，亦是UFC 首名女子冠軍。

而她對MMA，尤其是女子MMA的貢獻，絕對值得這個榮譽。因為正正是她以一人之力，改變了UFC對女子MMA的看法，讓UFC改變主意設立了女子量級，讓一眾女拳手可以在UFC中作戰。



Ronda Rousey在進入MMA界前，已經在柔道取得成功，她是2007年泛美運動會柔道的冠軍，也是2008北京奧運的銅牌得主。但在當時，她的名氣跟現時相比，可謂「寂寂無名」。

Ronda Rousey的貢獻，並不在於她能為UFC賺到多少PPV，亦不是她連續以十字固擊敗多少對手。她最大的貢獻，在於她可說是以一己之力，讓女子MMA 從「少數賽事」變成了主流，令UFC開啟了整個女子量級。



+ 7 + 6 + 5

因為Ronda Rousey，我們才可以見到Holly Holm、Amanda Nunes這些女拳手在UFC作賽。而看到女子賽的成績，UFC也增設其他女子量級，讓Joanna Jędrzejczyk、Rose Namajunas、Nicco Montaño及一眾女拳手進入主流大型賽事。

簡而言之，她的掘起改變了「像女孩一樣打架（fight like a girl）」的定義，令女子MMA得到重視。

▍Ronda 奮鬥紀錄片登陸Netflix

+ 4 + 3 + 2

《The Ronda Rousey Story: Through My Father's Eyes》是由Gary Stretch 製作和導演的電影，記敘前奧運選手兼UFC冠軍Ronda Rousey一路走來，如何成為MMA界的指標性人物。

Stretch 是Ronda Rousey的狂熱粉絲，這種態度貫穿整套影片。影片包含Rousey 六年職業生涯中拍攝的鏡頭，以Stretch 在2011年對Rousey 進行的採訪作為影片的敘述中心。

在接受採訪時，Rousey已經從HKFC 轉到Strikeforce 作賽，但當時她還未成為冠軍，仍是寂寂無名。即便如此，她顯然已經十分期待UFC賽事，她的野心和信心顯而易見。這種青春、樂觀且充滿活力的Ronda Rousey 不斷出現在整個紀錄片的鏡頭中。



Stretch 投入大量時間來追踪Rousey 的發展故事，並與眾多Rousey 的訓練員和朋友進行了深度的訪談。 Roman Mitchyan、Big John McCarthy、Gokor Chivichyan、Edmond Tarverdyan、Dana White 和Randy Couture等，還有很多人輪流接受了Stretch 的採訪。

而他們當中的一些評論，反映了當時大眾對女子MMA的一些偏見，例如McCarthy 認為︰「她是一個有陰道的男人。」亦有不少人以「男性剛陽」來形容Rousey，甚至把女子格鬥家當成「男性化」。

片中提及了Rousey童年時的不快經歷，尤其是她的言語障礙和八歲時父親喪生，但亦紀錄了Rousey跟同伴互動時的有趣一面。

總括而言，這部影片從鮮為人知的角度去描述Ronda Rousey 的奮鬥人生，代替不存在的父親去觀看她的一生。無論你是否Ronda Rousey的粉絲，都不妨透過這部電影來認識這位UFC 傳奇女拳手的故事。



延伸閲讀：

【MMA】Ronda Rousey：我們一起改變了「像女孩一樣打架」的定義

【MMA】Ronda Rousey 6年前加入UFC 女子MMA尚待發展

【MMA】Ronda Rousey在MMA中的柔道摔選擇與應用

