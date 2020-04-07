【MMA/拳擊】UFC 249如期舉行　Dana White遭Top Rank創辦人炮轟

著名拳擊推廣公司Top Rank的創辦人Bob Arum，日前接受訪問時炮轟UFC主席Dana White。指對方在嚴峻疫情底下，依然堅持舉行UFC 249，乃草菅人命。 他又乘機揶揄Dana White多年來實行壟斷，只有存在大量法制漏洞的MMA界別，才可以容讓這種人生存。無怪他一直都不能夠打入拳擊市場。

大蕭條與二戰都不比當下嚴重

現年88歲的Bob Arum，已經投身拳擊事業超過半個世紀。他所推廣的第一場賽事，就是1966年阿里與加拿大拳王George Chuvalo的經典對決。1973年，Bob Arum聯同阿里的經理人Jabir Herbert Muhammad，一同創辦了Top Rank。至今依然是世界上最有影響力的拳擊推廣公司之一。

雖然見慣風浪，但這位經歷過大蕭條與二戰的金牌推廣人，卻對當前的疫情感到擔憂。他日前接受訪問時表示，當前的情況乃前所未見。因此他並沒有任何比賽計劃，一切都要留待疫情真正消退之後，才再作打算。

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「他應當為自己感到羞恥」

談論到此，Bob Arum隨即將話鋒轉到UFC主席Dana White身上。雖然UFC 249的實際安排仍然是未知之數，甚至有消息會移師到Dana White的私人小島上舉行，以減低對各方的影響。但Bob Arum批評，Dana White堅持賽事的決定，始終是不負責任。

他認為當下最無需要的東西，就是一場根本沒有觀眾的比賽，只有Dana White這種「腦筋出錯」（flawed intelligence）的人才會想得出來。如果這場比賽最終導致全美國都有人死在醫院，他應當為自己感到羞恥。

他又指出，眼下最重要的信息，是呼籲大眾留在家中抗疫，而不是「充大炮」假裝一切都盡在掌握中：

該完結的時候就會完結。若果我們團結一致，做應份做的事，它就會完得更快。而不是跑出去大呼叫嚷：「我不是龜孫子，我一定要搞得成比賽，其他我都不理」。

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「他是一個壟斷者」

事實上，在過去15年間，Bob Arum與Dana White經常「隔空罵戰」。直至雙方都與ESPN簽定合作計劃後，他們才稍有平息。

在今次訪談期間，Bob Arum便再次藉機揶揄Dana White旗下的拳擊品牌Zuffa Boxing久久未能成事。他認為Dana White失敗的原因，在於他無法將UFC壟斷MMA的一套，照搬落拳擊運動。因為拳擊世界有大量不同的推廣人，拳手的平均薪酬亦比UFC選手為高。再加上有「阿里法案」（Muhammad Ali Boxing Reform Act）保障拳擊運動員，Dana White刻薄成性、近乎違法的那種經營方針，不會在拳擊界找到任何生存空間：

他只能存在於一個他可以成為寡頭壟斷的世界。在那裡他將會包攬所有身份，包括經理人、推廣人、規則制定人，總之一切角色。

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