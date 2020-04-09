【捍衛聖域】街頭搏擊題材罕見　黑暗壓抑的現實系漫畫

《捍衛聖域》是題材罕見的街頭搏擊漫畫。在日本漫畫中，以不良少年在街頭打鬥為題材的漫畫絕對不少，像《湘南純愛組》、《BAD BOYS》、《熱血高校Crows》等都被視為不良少年漫畫的聖典。不過在當中，卻鮮有像《捍衛聖域》那樣深入解釋格鬥招式在街頭搏擊中的運用。如果說《全能格鬥士》是漫畫中的MMA綜合格鬥教科書，那《捍衛聖域》就可以說是漫畫中的街頭搏擊教科書。

《捍衛聖域》的兩位男主角：伊澤雅樹(左)及神代優(右)。圖片來源：https://bit.ly/2xfBTId

有別於普遍日本不良少年漫畫中夾雜熱血打鬥和嘻嘻哈哈的胡鬧風格，由《自殺島》作者森恒二在2000年到2008年期間編寫的《捍衛聖域》風格偏向黑暗壓抑，故事語調整體感覺比較陰暗沉重。

故事主角神代優因為性格內向，在初中時不僅未能結識任何朋友，還慘遭學長欺凌，一度有意輕生。後來無意間在書局內買了一部有關拳擊的書籍，從此便如獲至寶，每天一個人在家裡研習拳擊。之後神代優因為偶然擊敗在街上欺負他的不良少年而被冠上了「不良殺手」(專襲擊不良少年的人)這個稱號，並成為街上不良幫派想要除去的眼中釘。

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雖然對受襲的人來說，神代優已經化身成魔鬼，但其實他的內心依舊相當柔弱。他之所以會攻擊那些不良少年，並不是要像一般動漫主角般清除人間敗類，而只是純粹希望自己能夠繼續自由行走在讓自己有歸屬感的街頭之中。因為只有在街頭，他才能覓得存在意義和真正的朋友。街頭，就是他的「聖域」，而為了捍衛這個聖域，神代優面對了一次又一次的挑戰，事情越鬧越大，而自己也愈來愈迷失......

為了捍衛屬於自己的聖地，我一定要變得更強。 《捍衛聖域》序幕的引言正正就是主角的想法

《捍衛聖域》漫畫封面。圖片來源：https://amzn.to/2XlM9Jx

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街頭搏擊教科書



有別於一般的熱血格鬥漫畫，以街頭格鬥為題材的《捍衛聖域》經常強調在街頭格鬥與擂台技擊是兩個世界，讓這部作品別具特色。

為了描寫街頭格鬥的這種沒有規則，什麼事情都會發生的交鋒，作者讓主角們在不同的困境中從各類格鬥技中取長補短。以主角神代優為例，他先自學拳擊，然後再向好友綠川章吾等人學習柔道、空手道等格鬥技以應付不同類型的情況。

《捍衛聖域》漫畫的畫風不算好，但作者在格鬥技術的描述上明顯下了不少苦功﹐先由拳擊的one-two(基本上是主角唯一懂得的招式)開始講解，之後慢慢滲入街頭戰略、柔道、摔跤、拳擊、空手道和綜合格鬥技等。故事並沒有誇張的招式，而是集中討論技術在街頭自保時的可行性， 如柔道在水泥地上使用時的恐怖之處和摔跤要在柔軟土地上才能完全發揮等。

而為了更好展現不同招式的作用，作者用上許多圖表介紹它們的科學性質，有時更會以第一身經驗親自說法。例如在談及徒手對抗兵器那章，他便拿自己曾經中刀的經歷為證，闡明對付持刀者時應該保持的姿勢和心理狀態。

雖然《捍衛聖域》劇情偏鋒，連結局都極其「非主流」（大家看到最後便明白了），未必人人受落。但嚴謹的格鬥科學知識，加上細緻的人物心理刻劃，讓這部作品極受歡迎。大家若想看看關於街頭格鬥的故事，《捍衛聖域》絕對是不二之選。

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真人連續劇



雖然《捍衛聖域》沒有被改編成動畫﹐但卻分別在2005及2012年改編成日本和韓國的真人連續劇。依拍攝技術來說，2012年韓劇版的鏡頭燈光等製作元素都比2005日劇版優勝，但以人物演繹和忠於漫畫原著來說，日劇版絕對做得比較出色。

日劇版與漫畫片段剪輯:

2012年韓劇版預告：