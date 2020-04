【Kalaripayattu】印度打星古武術隔空撲熄蠟燭　曾赴少林學藝

因應新冠病毒疫情影響,全球多國都有封城措施,當中印度總理莫迪,在這危難關頭為了激勵民眾團結和士氣,在剛過去的周日發起了「9pm 9 minutes」運動,呼籲在家隔離的民眾,當晚九時關上家中電燈,改以燃點蠟燭九分鐘,以此向前線抗疫醫護致意。當地社交媒體紛紛有群眾響應發貼,並附上#9pm9minu的hashtag分享他們響應當晚的活動。波里活動作影星Vidyut Jammwai,便在IG分享了短片,幾次示範以印度傳統武術Kalaripayattu(下文沿用中文譯名「卡拉里帕亞特」)隔空弄熄一排蠟燭,此舉震奮在疫情陰霾影響下當地民心。

在影片中,Vidyut示範了在沒有實質接觸到蠟燭這情況下,以掃腿或掌風把已經點了火的蠟燭弄熄,並留言「九時正九分鐘,這裡有百萬人做同一件事件,嘗試一下運用Kalaripayattu(9 o'clock after 9 minutes. There are million methods to do the identical factor otherwise, says Kalaripayattu. Try all of it ) #ITrainLikeVidyutJammwal #AabYehKarKeDekho #KICKINGoutCORONAwithISOLATION (innerpilgrimage)」而很多網友都在影片留言,有的點讚,有的說他不只是動作演員,更是一位魔術師。

卡拉里帕亞特(拉丁拼音:Kalaripayattu)是一種仍然流傳於世的南印度古老武術體系,源自於印度南部的喀拉拉邦(Kerala),估計有長達二千多年的歷史。在公元六世紀經過泰米爾三國戰爭後,卡拉里帕亞特便發展至現存的形式——兼具打擊、踢擊、摔撻、象形、兵器及醫療的武術系統。這種傳統武術在印度可以分成三大體系:北方以喀拉拉邦地區的Malayali民族流傳;中部以喀拉拉邦內部為主;南方以坦米爾地區為主。不同體系在進攻防守方式及武術表現上各有不同。北方的卡拉利帕圖具有優雅靈活的動作、閃避、跳躍,以及多元的武器訓練。南部的"Adi Murai" 風格主要以沖擊技術為主,集中空手和穴道打擊上。但總的來說,每種風格都講求內外協調的理論。

卡拉里帕亞特包含了不同的技巧:身體活動(Mei Payattu)、木棒搏擊(Vadi Payattu)、擊劍搏擊(Val Payattu)、空手搏擊(Verum Kai Prayoga)及卡拉里治療等。在學習卡拉里帕亞特時,第一個練習會是身體活動,以鍛鍊習者的身體操控、柔軟度、協調性、肌力等。當中包括了一些馬步和姿勢的組合,作為武術的基本功。它們一般共有8種,都以動物為名,包括雞形、野豬形、馬形、獅形、蛇形、貓形、象形與孔雀形。每種的風格與傳統差別很大,不僅姿勢的名稱不同,就連應用和解釋亦有不同。 每一種姿態都有自己的風格、活動機制、功能和效能。



主張素食無礙體能訓練

現年39歲的Vidyut Jammwal是印度資深動作演員,出身於軍人家庭,三歲起學習卡拉里帕亞特,後來周遊各國學習不同武術,並遊走多達25個國家表演武術。他是一名素食者,多年來不斷宣傳以素食也能打造一身好肌肉,主張融入武術的塑身運動訓練,並經常將訓練片段於社交媒體分享,在印度有大量支持者。他因為想朝聖印度僧人達摩在中國發揚武術的聖地,故於2013年拜會中國少林寺,並在那兒參加了一周的武術訓練。