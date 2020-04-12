在家工作‧居家練習│雙節棍代替品　劉萬梁教如何用毛巾練習

因為疫情影響，大家都注重如何在家維持練習訓練。而在家中，有沒有一些安全而又結構簡單的工具，可以輔助居家練習？香港雙節棍總會總教練劉萬梁，早前便以毛巾為道具，教大家如何以毛巾代替雙節棍「在家練習」。

「在家練習」系列，以一般較少運動基礎讀者為對象，由運動員、武術家或動作演員，分享一些簡單運動動作，可以在家、天台或公園一人練習，減肥健身、鍛煉肌力。今次為大家介紹由香港雙節棍總會總教練劉萬梁製作以毛巾為道具，代替雙節棍練習的一系列短片。

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劉萬梁曾於2019年武博教授雙節棍。(資料圖片)

劉萬梁早前拍了一系列以毛巾為在家練習道具的短片。大家除了可以參考影片外，他還為我們補充影片以外一些重要細節。首先毛巾要拉直如線、直棍，這樣使中間不柔軟，把力量打得更好。毛巾頭尾要縛結，這樣才有重心有力量打，有重心才可以打出穩定幅度的變化。練習方法與與雙節棍一樣，要大開大合，但手伸直不要曲。一些細緻的握法，可參考他為各位拍攝的照片，再參考影片在家練習。最後，劉萬梁希望這些教學能有助大家練習，好好運動，齊心抗疫！

【點擊圖片看拿握手法，再配合影片參考練習】

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