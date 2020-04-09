【拳願阿修羅．奧米迦】近年媲美刃牙最強格漫　格鬥迫真清涼搞笑

今次介紹的格鬥漫畫，有人把它跟經典作品《範馬刃牙》相提並論。亦有人認為要不是《刃牙》已經在少年漫畫佔有一大席位，這部漫畫應該可以輕易當上現代少年格鬥漫畫的霸主。這部作品的改篇動畫亦已經登陸Netflix，現已播至第二季。 它就是《拳願阿修羅》及續作《拳願奧米迦》。

▍皇道故事：「世界第一（商業）武道會」

《拳願阿修羅》第一部已經連載完結，續作《拳願奧米迦》亦已從2019年1月17日起連載。

但它的知名度還是遠遠不及其他格鬥漫畫，這實在跟它的作畫質素有點不相符。這可能是因為《拳》是在「裏サンデー」（小學館所經營的漫畫網站）上連載的漫畫，而不是在傳統漫畫雜誌中推出所導致。



本作故事走的是「超級系熱血輕鬆格漫」路線，但又未至於過分誇張的程度，但仍會在推展打鬥時嘗試以現實格鬥原理解釋，算是在現實及超人之間取得不錯的平衡。頂多是有點中二招式，又或者某些角色天賦異稟，能人所不能......誇張等級大概低於《刃牙》、《最強弟子兼一》、《灘神影流》之⋯⋯故事講述日本大型企業間存在著一種名為「拳願會」的組織，當中以「拳願競技」的方式來解決企業間的鬥爭。

延伸閲讀：

【熱血漫畫】史上最強弟子兼一

【灘神影流】與刃牙齊名 從高校鐵拳寫實MMA到超人硬派格漫經典

【漫畫】拳王創世紀 - 超級系拳擊漫畫



拳願競技是企業、商人們賭上巨額利益，雇用鬥技者並令其對打之空手格鬥競技。原為平息商人鬥爭之手段，始於江戶中期，並傳承至現代。 《拳願阿修羅》

大家留意拳願中的公司，其實大多更名自日本的大企業（圖片擷取自：http://bit.ly/2loJdFr）

其實說白了，便是商人們雇用武者代表公司進行對決，並以巨額商業利益作為賭注。而出生於「十鬼蛇區」和「七王馬區」的孤兒，個性桀傲不遜的主角十鬼蛇王馬，便是另一主角 山下 一夫的鬥技者。

至於續作《拳願奧米迦》則描寫「拳願絕命淘汰賽」完結後兩年，由新角色成島光我及外型酷似「十鬼蛇王馬」臥王龍鬼角度出發，敘述「拳願會」跟世界裡格鬥技界龍頭「煉獄」之間的爭鬥。

▍格鬥技百科全書 熱血誇張但未至於完全超人系

以格鬥漫畫而言，近年少有作品能夠跟上《刃牙》系列、《灘神影流》系列、《最強弟子兼一》等。為甚麼這部漫畫能跟經典作品《範馬刃牙》相提並論呢？小編認為很大程度跟《拳》的打鬥情節「寫實經營」有關。



+ 7 + 6 + 5

但《拳》跟其他格漫的分別在於，它並不是單單取用武術門派特式，而是會在打鬥中不斷安排打鬥拳理解說。不要小看這一點點看似微不足道的刻劃，它能夠使打鬥情節從「誇張超現實」加入「寫實武術」元素，使格鬥漫畫更加「格鬥漫畫」。實在有不少出色的格漫，從最初的「寫實」漸漸淪為「超人打超人」，從「熱血格漫」變成「科幻超人對打」。

小編尤其喜歡《拳》漫畫當中的寢技打鬥場面。

▍人物設定：性格強烈對比 角色細膩深刻

在故事設定上，初期的《拳》確實跟《刃牙》的「地上最強格鬥會」相似，都是藉大會之名聚集各鬥技者進行千奇百怪的對決。可是《拳》相比起《刃》，除了熱血華麗、充滿魄力的格鬥場面外，故事還包含商人們勾心鬥角、各懷鬼胎的陰謀詭計情節，以及每位登場人物背後的小故事。這使整個故事情節不再單純是「打打殺殺」的格鬥，而是用一個個大小角色的故事去令格鬥變得有血有肉。雖然角色數量驚人，但特點做的很細緻，使讀者不會搞混角色，讓配角也有其存在感。



+ 2

此外，漫畫不時加插有趣的橋段和可愛的人物互動，例如有時某個角色昏倒，會在角落看到有人拿水給他。還有山下一夫下了將近五十年的將棋，自稱擁有「偷天換日的阿一」的綽號，但其實他棋力一般而已，可見到膽小的人物亦有其自豪的一面。

而且性格迥異的兩位主角：豪邁不羈的王馬和膽小呆板的山下一夫，形成了強烈的對比張力，一老一少，一動一靜，自二人相遇起便發生了種種趣事。例如在第一話中，向來膽小的一夫在目睹王馬打敗巨漢後，竟主動問王馬的名字，原因竟是「對於年紀小到可以當我兒子般的男子明確地——致上身為雄性的最高敬意⋯⋯」（總編：你看的時候不感到尷尬嗎？）

先不論作者有故事後期為山下一夫強加的「人物背景」是否合理，不論後期節奏急促，故事情節還算是相對完整。《拳願阿修羅》在人氣高企之際能夠作出「急流勇退」的選擇，尤其令人佩服。這樣總比一些連載中的漫畫，硬要拖著劇情走下去，令故事變得「半死不活」要好得多。



（圖片擷取自︰イナミTwitter）

在不少格鬥漫畫中，不少都會出現主角「背負」著眾多被擊敗者的重擔生存，要化替他們努力奮鬥，否則便會辜負了他們的犧牲。《拳願阿修羅》中的王馬亦曾提過，以往激戰中的傷都成了舊患，每逢翻風下雨便會像風濕痛般不往侵來，每每提示自己活著的意義。作者卻是借一夫的獨白為其加入另一層意義：

我一直以來都搞錯了。我本以為所謂的「強大」即是「無敵」，是你論承受怎樣的攻擊都不以為然的「不死身」。但如今的眼前的卻是早就突破臨界點的傷患，以及一具和健康都相去甚遠的體無完膚之軀。但即便如此，王馬先生依然沒有放棄戰鬥。王馬先生真的很「強」。 山下一夫

在最後一話中，作者從長時間一直以來跟主角搏鬥的格鬥家角度出發回顧故事發展，這時小編已經崩潰了 。

▍簡而言之

《拳願阿修羅》不單只是一部格鬥漫畫，更是集搞笑、熱血、「中二」、超現實、清涼*於一身卻又能安排得當，是非常容易令人愛上的作品。假如大家受不了《刃牙》的誇張，又想看看有趣的少超現實格漫，可以試看一下《拳願阿修羅》，絕對會令你感到意外。



《拳願阿修羅》的改篇動畫亦已經登陸Netflix，第一、二季共24集已正式播出。相關動畫評價好壞參半，有的觀眾喜歡其打鬥動作流暢而緊湊，但亦有人接受不了人物動畫化後像電玩角色般動作怪異。假如各位有興趣的話，不妨觀看一下。



▍漫畫基本資料

拳願阿修羅（けんじ）是由三肉必起・牙霸子（サンドロビッチ・ヤバ子）原作，達露沒恩（だろめおん）作畫的漫畫作品。2012年4月18日開始連載於小學館經營的漫畫網站《裏サンデー》，一直連載至2018年8月9日完結。日文單行本（27卷）由日本小學館出版，中譯本由台灣青文出版社代理。續作《拳願奧米迦》亦已從2019年1月17日起連載至今。

*讀者們千萬不要看單行本的裡封啊！