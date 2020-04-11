【電玩遊戲】由VR快打到生死格鬥　淺談3D格鬥遊戲進化史

格鬥遊戲在90年代初可是説是空前盛況，由傳統的2D系統、破格的3D系統到讓家長嚇破膽的真人影像角色，形形色色的格鬥遊戲讓一眾玩家玩到上癮。不過隨著《街頭霸王 II》的成功，大量類似的2D格鬥遊戲應運而生。一時間，2D格鬥遊戲壟斷市場，而打破這個局面的就是使用3D系統的《Virtua Fighter》(港譯《VR快打》)。

由1991年的《街頭霸王 II》到《餓狼傳說》再到《World Heros》等，市面上的格鬥遊戲可為形形色色。但因這個爆發是在兩三年間急速發生，所以就算各個生產商都盡力發揮創意，但遊戲格式本身都未能太過走出《街頭霸王 II》的框架。縱使《餓狼傳說》加入了橫向移動，這時格鬥遊戲還是多以2D系統製作。美國公司Midway在1992年推出的的《真人快打》(Mortal Combat)嘗試用真實演員製作成數位角色並加入暴力畫面殺出血路，雖然獲得一定的口碑，但惹來的反響也不少。而在1993年成功在2D格鬥遊戲突圍而出的就是以3D系統製作的《Virtua Fighter》，而之後就帶起了之後一路沒有退下的3D格鬥遊戲的風潮，為3D格鬥遊戲格鬥奠下重要的基石。

2D與3D系統



在早期的格鬥遊戲，像《街頭霸王》等，角色只能前後移動及做往上跳等基本動作，而角色和背景都是以傳統的2D平面圖像系統製成。著名遊戲公司世嘉SEGA曾經開發《Dark Edge》讓角色能夠在前後左右移動，並用3D立體系統塑造多方位的場地。這個設定希望能讓玩家以更大的自由度去控制角色，而並非像《餓狼傳說》那樣單單換線，或是《Final Fight》那樣在橫向畫面上縱向移動就算是自由控制。

《Virtua Fighter》在1993年的出現帶起了製作3D格鬥遊戲的風潮。3D遊戲以逼真的動作見稱，而3D格鬥遊戲就帶來了2D格鬥遊戲所沒有的真實感。誠然，早期的3D畫面並非太過吸引，但在2D格鬥遊戲市場過剩的情況下，3D遊戲在能賦予的自由度和真實感給玩家帶來了煥然一新的感覺。

《Virtua Fighter》内的招式以寫實為本，而登場人物亦各自代表著某個特定門派，例如主角結城晶的八極拳、老伯舜帝的醉拳、Lion Rafale的螳螂拳等。雖然在《Virtua Fighter》之前已經有一些實驗性的3D格鬥遊戲存在，但《Virtua Fighter》真實格鬥的風格對往後格鬥遊戲影響甚大，因而被視為世界上第一款的3D格鬥遊戲。

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《Virtua Fighter》的出現為遊戲界帶來了極大的震蕩。之後各大公司開始一邊改良3D遊戲的系統一邊推出新遊戲像《鐵拳》及《鬥神傳》等。而讓3D遊戲更上一層樓的是Namco在1995年12月推出《Soul Edge》(《刀魂》)。《Soul Edge》在角色動作上使用動作捕捉(Motion Capture)技術拍攝真人使出招式的動作，是首個使用動作捕捉技術的3D格鬥遊戲。動作捕捉技術讓角色的招式更加逼真，動作更是栩栩如生。而之後，各個遊戲製作公司都投入資源使用這個技術，讓3D格鬥遊戲從此不再一樣。

《Virtua Fighter 3》動作捕捉例子：

3D格鬥遊戲百花齊放

第一代的《VirtuaFighter》在1993年於街機平台上推出後，翌年被移植到家用遊戲機土星(Saturn)，比另一款3D格鬥遊戲《鐵拳》(Tekken)，剛好早上幾個月發售。

緊接出現的《鐵拳》也很受歡迎，除了是因為其畫面及爽快度外，遊戲中對當中的角色的門派及招式都有考究，引起不少武術愛好者的注意。但同時，《鐵拳》系列不但像《VirtuaFighter》那樣有實際的武術基礎，當中的角色也用上了不少名人的形象，更有動物和怪物等角色供玩家使用，其惡趣味也讓它在格鬥遊戲中別樹一格。

《鐵拳》從第一代開始，角色的設計就已經花樣極多。圖片來源：https://bit.ly/34rtDB6

在《VirtuaFighter》與《鐵拳》以拳頭硬碰的期間，1995年的《鬥神傳》和《Soul Edge》(之後演變為《Soulcalibur》系列) 帶著武器上場做成一個新局面。而眼見3D遊戲盛行，原本在2D遊戲稱霸的《街頭霸王》系列也在1996年推出了3D版遊戲《街頭霸王 EX》。同在1996年登場的《Dead or Alive》則掀起了美艷女角色的風潮，讓各個遊戲爭相加強女角的「殺傷力」。

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格鬥遊戲中不可缺少的女性角色

隨著3D技術愈來愈出色，除了招式逼真外，角色的樣子也愈來愈似一個真人。尤其《鐵拳》的角色就經常以一些名人來做藍本。

除了強悍的男角外，不少女性角色也成為了玩家的夢中情人：

不過若說到女子角色，當中的表表者當然要數由日本光榮TECMO控股旗下的Team Ninja小組在1996年推出的3D格鬥遊戲系列《Dead or Alive》(簡稱《DOA》，港譯《生死格鬥》)。

跟其他經典格鬥遊戲不同，《DOA》是少數以女性角色為重心的作品。雖然《DOA》也有男性角色，但當中的女性角色明顯才是遊戲的重點。一如同期的其它遊戲，《DOA》的動作和場景依然設計得相當紮實，但與別不同的卻是每個女角的服裝設計都顯得非常性感美麗，讓她們格鬥時的身體動態亦成為了整個《DOA》系列的一大賣點。

《DOA》是少數以女性角色為重心的作品。圖片來源：https://amzn.to/2y9Zpq7

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Konami也曾推出過一個走性感全女班路線的《Rumble Roses》摔角系列。不過可惜未能夠成為大熱作品。

猶如格鬥技秘笈

自《Virtua Fighter》起，3D格鬥遊戲為了準確地刻劃每個角色的招式風格，制作組都會非常認真去尋找資料去設計動作模型。而在動作捕捉技術引入後，角色的動作就更加準確。

八極拳、心意六合拳、柔道、跆拳道、截拳道、Vale Tudo、Capoeira、雙截棍、長槍...... 在《Virtua Fighter》、《鐵拳》、《DOA》和《Soulcalibur》等3D格鬥遊戲系列中涉足過的武術風格已經多不勝數，可以説是為各派的武術留下了寶貴的紀錄。而當中招式動作的精細度甚至可以讓玩家自學到一招半式。（即使在初代《Virtua Fighter》的畫質底下，都可以清晰見到結城晶的基本架式為「馬步頂肘」）

UFC選手Uriah Hall就曾在訪問中笑說過年少時他就是靠《鐵拳》去學習格鬥技。

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夢寐以求的Crossover



經歷了20多年的競爭，格鬥遊戲的發展已經沒有像之前那樣瘋狂。而在汰弱留強下，在市面上還能生存的就只有大牌遊戲像《街霸》、《拳皇》、《鐵拳》、《Soulcalibur》及《DOA》等。

隨著科技的發展，各個2D遊戲也開始穿插在2D和3D之間的2.5D系統，就是以3D圖像製作的2D遊戲系統。而在多年的競爭後，不同遊戲品牌也開始發展Crossover作品，從當年的對手中引入他作的人物角色。例如《街霸 X 鐵拳》，或是在《DOA》中能夠使用《Virtua Fighter》的截拳道家Jacky Bryant 、八極拳師結城晶，甚至《拳皇》中的不知火舞。這些都絕對是當年讓玩家夢寐以求的角色組合。