【修羅之門】與修羅之刻共同寫下的武道故事

同為川原正敏作品，《修羅之門》和《修羅之刻》圍繞着自稱千年未曾一敗的「陸奧」家族。陸奧一族以代代相傳的古武術「陸奧圓明流」縱橫天下，為了最强的稱號，不斷挑戰强者，並將之擊敗。《修羅之門》講述的是現代的故事，而《修羅之刻》則講述日本古代不同年代各代陸奧家族當家的故事。

以陸奥九十九為主角的《修羅之門》在1987到1996年間連載，講述陸奥九十九如何在現代挑戰來自世界各地的格鬥好手。第一部的故事以陸奥九十九步入深林尋找更强對手後完結。《修羅之門 第貳門》在2010年延續故事重新連載，講述陸奥九十九重現格鬥場的故事。而在《修羅之門》原作的連載期間，作者川原正敏在1989年同時開始不定期掲載外傳《修羅之刻》，講述陸奥九十九在日本各個年代的祖先如何挑戰當代最强武術家去成爲最强的故事。

《修羅之門》、《修羅之刻》、《修羅之門 第貳門》封面。圖片來源：https://amzn.to/34wnt2x

擁有豐富武術資料的《修羅之門》



《修羅之門》故事講述自稱千年未曾一敗的古武術「陸奧圓明流」的新任當家陸奧九十九出山後挑戰不同的格鬥技﹐由空手道打到日本異種格鬥﹐之後到美國挑戰拳擊然後再到巴西挑戰ValeTudo。雖然故事當中加入了一些家族恩怨，但《修羅之門》故事整體其實很簡單﹐基本上就是見到高手就忍不住要挑戰。

陸奧九十九挑戰神武館。圖片來源：https://amzn.to/34wnt2x

《修羅之門》的畫風十分簡約﹐不過其實對格鬥技術卻有深入的解釋。除了仔細的分鏡外，也有詳細的文字描述。《修羅之門》的分鏡近乎是一招一招的畫﹐而不同的角色會就當中的技術同一時間作出分析的旁白﹐當中更經常出現分歧甚大的觀點。讀者在閲讀過程中需要一定的腦力去分析。

在31冊的原作中，《修羅之門》介紹了不少的格鬥技術，像空手道、職業摔角、業餘摔跤、巴西柔術、軍事格鬥技等。以1996年前完結的作品來説，其武術資料的份量可以説是非常豐富，對Vale Tudo和綜合格鬥也有很好的介紹效果。

因爲畫風的關係，《修羅之門》是味道比較淡的格鬥漫畫，沒有像《刃牙》或《高校鐵拳傳》般的火爆和暴力，而《修羅之門》系列中的招式也是比較平實。

陸奧圓明流絕技

早期《修羅之門》内的格鬥招式都是看似正常人能夠練成的技術。就算是「陸奧圓明流」，流派的招式主要也是以關節技混合摔投技的複合招式或是多動作的連續技巧。但當然，系列也不是沒有一些誇張的招式，「陸奧圓明流」中的一些絕技和超級絕技就絕對正常人能夠做到。

+ 4 + 3 + 2

延續傳奇的《修羅之門 第貳門》

《修羅之門》結束後，作者把時間轉投到新作《海皇紀》，在2010年《海皇紀》完結後就再次回到《修羅之門》，開始連載《修羅之門 第貳門》。新作故事描述原作三年後的事情，但雖然故事上只有三年，原作最後一回和新作的第一回在創作時間已經相差了14年。而在現實世界中，綜合格鬥的發展已經比故事中原本的描述快得多，一般讀者不會再像第一部時對綜合格鬥完全沒有認識。

而為了解決這個問題，作者使用了陸奧圓明流「已經不再神秘，現在還能發揮效果嗎？」的觀點去延續故事。這個發展就像現實中巴西柔術在1993年第一屆UFC出現後，在25年後的現在是否還有優勢的討論一樣。

《修羅之門 第貳門》畫風依然簡潔。圖片來源：https://amzn.to/2JXUcob

雖然《修羅之門第貳門》表現還算穩定，但在市面上各種格鬥漫畫相比下，簡約的畫風無疑有點失色。加上故事爲了描述主角的思緒混亂，對白和故事發展也讓讀者看得有點混亂。《修羅之門第貳門》整體表現算是強差人意，而在對比之下，《修羅之門》的外傳《修羅之刻》反而更加出色。

挑戰日本歷代最強武者的《修羅之刻》

《修羅之刻》全名是《陸奧圓明流外傳 修羅之刻》（日語：陸奧圓明流外伝 修羅の刻），是川原正敏在1989年開始不定期連載的《修羅之門》外傳。

有別於《修羅之門》以現代為背景，《修羅之刻》以神秘武術流派「陸奧圓明流」作為故事核心，講述了陸奧家族橫跨千年的不敗傳說。《修羅之刻》的故事性比修羅之門強﹐雖然還是見到高手就打﹐但卻多了一些歷史背景﹐因為每一代的故事大多會圍繞一些日本家傳戶曉的故事﹐如描寫劍豪宮本武藏的「宮本武藏篇」、描寫板本龍馬和新選組的「風雲幕末篇」及描寫源義經和武蔵坊弁的「慶源義經篇」等。

動畫《修羅之刻》。圖片來源：https://bit.ly/2XrpMmc

*延伸閲讀：【漫畫】陸奧圓明流外傳 修羅之刻

《修羅之刻》故事多數並非連貫﹐主要的連貫性就是所有主角都姓陸奧﹐而且不會打輸。喜歡日本歷史又喜歡技擊漫畫的話﹐《修羅之刻》應該會是不錯的選擇。而因爲《修羅之刻》是不定期掲載加上篇章之間沒有直接關連，《修羅之刻》在2019年還在繼續推出新篇，而在2015年推出的「昭和篇」更和《修羅之門 第貳門》息息相關。

除了漫畫版外，東京電視台亦曾經在2004年播放了共有三篇26集的《修羅之門》的動畫版，收錄的故事包括了「宮本武藏篇」、「寬永御前試合篇」和「 風雲幕末篇」。

*延伸閲讀：【動漫】機甲武士劍 劍豪武藏不一樣的冒險之旅



修羅之門足球版？



在《修羅之門第貳門》連載的同時，市面上還有一本畫風跟《修羅之門》一樣的《修羅之門異傳 FUDEKAGE》。不過該漫畫竟然是足球漫畫，難道說陸奧家族去了踢足球？

原來《修羅之門》在1996年完結時，作者川原正敏和編緝部為接下來的新連載提議了兩個計劃，一個是海洋冒險故事，一個就是足球故事。在二選一下，編緝部選擇了能夠成爲長篇的海洋冒險故事，即後來的《海皇紀》，作為川原正敏的新連載。

《海皇紀》封面。圖片來源：https://amzn.to/3a5G3zQ

不過川原正敏還是很喜歡自己的足球故事，於是在《海皇紀》完結後，在計劃《修羅之門第貳門》的時候就跟編緝建議一同推出《修羅之門異傳 FUDEKAGE》，但由另一位漫畫家飛永宏之動筆。

雖然飛永宏之模仿了川原正敏簡潔的畫風，而故事也冠以《修羅之門異傳》之名，但故事除了發生在《修羅之門》的世界內，陸奧九十九和「陸奧圓明流」是完全沒有出場，而漫畫也是正正常常的足球故事。希望見到守門員被「無空波」擊中而吐血的讀者大概會大失所望。