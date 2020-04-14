【格鬥遊戲】李小龍形象無處不在　由街頭霸王打到UFC

雖然他確實演出了的電影只有四齣半，但時至現在，李小龍大概也是國際間最多人認識的武打影星之一。而除了是著名的武打影星外，李小龍也被視為近代最有影響力的武術家之一。他改變了不少習武者的訓練和思考方式，美國的UFC (Ultimate Fighting Championship) 甚至把「現代綜合格鬥之父」的榮譽給了李小龍。

李小龍在《龍爭虎鬥》擺的這個姿勢相信很多人都認識。圖片來源：https://bit.ly/3baqRTA

而其實除了對格鬥和武打電影有重大的影響外，李小龍的影響甚至擴展到格鬥遊戲上。自從1985年開始，李小龍的形象就經常在不同的格鬥遊戲中出現。除了部份正式有版權的遊戲外，也有不少遊戲角色用上了相貌似李小龍的相貌，或是模仿他的招牌叫聲、飛踢、姿勢和雙節棍等。

網上有一名詞"Bruceploitation"，即是Bruce Lee 加 exploitation(開發利用)。簡單來說就是在不同的媒介中，如電影、遊戲中，重用李小龍的外表和動作，70年代那些借鑒李小龍的電影，及以下的遊戲角色正是Bruceploitation的體現。

*延伸閲讀：【側踢】李小龍的標誌動作 武術上的三大特性

版權角色

雖然市面上有不少的遊戲角色都是模仿李小龍，但也有不少是拿到真正版權，正式以李小龍之名去發行遊戲：

+ 8 + 7 + 6

UFC也在正式獲得使用權下讓李小龍在《EA Sports UFC 》系列中以特別角色登場：

*延伸閲讀：【動漫】《醉拳》袁小田：成龍「師父」蘇乞兒 KOF的鎮元齋

模仿角色

自從有動作遊戲開始，也有不少的遊戲都是以「模仿」李小龍的方式重現其英姿，好像經典格鬥遊戲《街頭霸王》系列中的飛龍或是《鐵拳》系列中的Marshall Law都是當中的表表者：

+ 13 + 12 + 11

《街頭霸王》的飛龍和《鐵拳》的Marshall Law，兩位當中到底誰更加像李小龍？