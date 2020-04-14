【葉問徒孫】澳門雷明輝：14歲拜師何金銘　師公葉問以腳法最自豪

葉問嫡傳弟子、澳門詠春宗師何金銘先生，日前於多倫多逝世，享年96歲。【武備志】以電話訪問了何金銘愛徒、曾於港台節目《功夫傳奇》大顯身手的雷明輝師傅，分享他跟何金銘先生習藝的經歷。 雷師傅年青時曾以詠春拳法贏得各大擂台賽事。按他憶述，何金銘開館之初，香港及澳門都有人前來踢館。而根據師叔伯形容，真人的葉問宗師原來非常風趣，尤以腳法最為自豪。

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打出名堂

今個月剛好踏入64歲的雷明輝師傅，由於父親認識詠春門人，便在14歲那年帶他去到何金銘先生位於尖沙咀金馬倫里的拳館拜師，當時拳館外並無掛上招牌。

何金銘先生本為澳門人，因為工作關係來到香港，在大概30歲時拜入葉問宗師門下。雷師傅表示，師父設館之初，香港及澳門都有人上來踢館。打下了名堂後，詠春一脈便開始在澳門流傳，「（澳門）百份之九十的詠春習者，都是源出自他」。

何金銘先生會依照徒弟的心態和資質分成兩種教法。如果是天賦較好者，他會由基礎開始，完整地將詠春的技法，全數授予對方。倘若是無心學好基本功的人，他就會直接教授搏擊技法。

在搏擊方面，何金銘先生非常注重體能的鍛煉，同時亦會講解詠春拳的打法。在他的指導底下，雷明輝師傅自1974年開始參與擂台賽事，曾經贏得多項冠軍。雷師傅認為，詠春的手法便捷，可以有效省力。而他最深印象的比賽，乃人生的第二場擂台賽。當時他原本打算將對手推落台，但最後慣性出手重重擊中了對方，之後一直未有見過這名拳手參與其他賽事。

【何金銘先生生平點滴，點擊圖片觀看】

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問公其實很風趣

1983年，何金銘先生授意雷師傅，擔任旗下武館的搏擊總教練。期後雷師傅一度「退出武林」，沒有再教人，而師父則舉家移民到加拿大。1998年，何金銘先生回到香港，當時他已經身體欠佳，但依然不忘授徒。雷師傅問他為何要這般辛苦，何金銘先生回答「你又唔教」，意謂不想技藝失傳。得師父明示，雷師傅再次出山，並於2002年接手何金銘先生的「僑澳詠春健身院」，擔任教練至今。除此之外，雷師傅現時亦是佛山嶺南天地「詠春堂」堂主及總教練。



2009年，雷師傅接拍了香港電台的《功夫傳奇》，於2010年播出，其身手令人為之一嘆。而受到近年多部電影的影響，愈來愈多人對葉問宗師的生平故事產生興趣。難得找到雷師傅受訪，記者亦乘機詢問他有關「問公」的事蹟。雷師傅指，根據他向不同師叔伯聽來的說法，問公其實是一個非常風趣的人，「好好玩」。而在功夫上，問公最自豪的是腳法。他亦精通對樁、八斬刀等，並有一下極為擅長的手法，合稱他的「三大絕技」。

【雷師傅自小跟隨何金銘先生學藝，曾參與多場擂台賽事，點擊圖片觀看】

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「我只拜過一個師傅」

今年4月9日，何金銘先生於多倫多逝世，享年96歲。雷師傅將會在4月17日，在澳門的拳館為師父舉行公祭，屆時葉問宗師的女兒葉雅媛女士，亦會出席。

「我只拜過一個師傅」，這是雷師傅在訪問之初的第一句話，相信亦是本文最佳的總結。

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