【柔道】研究古式之形聞名　講道館大師村田直樹疑因新冠肺炎逝世

講道館大師村田直樹(Naoki Murata)，曾在許多國家從事教學和促進空手道發展的工作，在昨日(4月15日) 在日本去世(意大利傳媒報導為因新冠肺炎過身)，享年70歲。

村田直樹於1949年在日本的所澤市出生，年青時獲得了東京教育大學(現今的筑波大學)中的武術學士學位及體育碩士學位，然後在香川大學獲得了助理教授的職位，這些頭銜也令他更容易面向世界。

村田直樹在不同的地方都受邀舉辦過講座與研討會，當中包括意大利、冰島及泰國等等。除此之外，他更與其他大師一同對講道館的資料館和圖書館進行了更新和改善工程。2008年，他被任命為日本武道學會的副會長，以及全日本柔道連盟的柔道教育委員。

古式之形的研究者

村田直樹對柔道的一大貢獻為對於「柔道形」當中古式之形(古式の形)的研究。

與跆拳道的品勢、中國國術的套路、空手道的型類似，柔道中按照規定的練習方式謂之「形」。

柔道創始人嘉納治五郎十分重視形，認為亂捕與形的關係等同作文與文法的關係，形的練習不可或缺，理解形所蘊含的意義對於亂捕亦有相當幫助；儘管形不會出現在普通的柔道練習當中，不過卻是柔道考取段位（黑帶或以上）的必要項目。

柔道對形的重視，可見於形是黑帶段位的考核項目。不同段位對形的考核範圍各有不同，練習者需要熟習取方和受方兩個角色，根據「講道館昇段資格に関する内規」，當中的考取黑帶八段就需要習得「古式之形」。

「古式之形」初期稱為「起倒流之形」，因嘉納治五郎曾習起倒流柔術，而古式之形中就有蘊含起倒流的神髓。古式之形分為表之形14招和裏之形7招，其中表之形着重莊重優雅，裏之形則是敏捷快速的動作。當中大部份都與防身技術有關：

+ 10 + 9 + 8

村田直樹在世界不同地方都有受邀教導及講解過「古式之形」及柔道的形，他的離去實在是柔道界的一大損失。



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