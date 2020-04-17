【實用文系列】八極拳盧韋斯師傅：大槍競技的防守與反擊

繼上次的基礎三式後，今次「香港八極拳協會」的盧韋斯師傅，將會聯同弟子為大家示範三式大槍的防守與還擊技巧，分別為海馬奔潮、白蛇登樹以及紫燕投林。

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【實用文系列】八極拳盧韋斯師傅：大槍武藝基礎三式 扎、封、閉

閱讀指南：

1. 盧韋斯師傅為示範者（我），而其弟子黎式之則為餵招者（對方）。

2. 本文的所有動作，均是採取右架。即示範者及餵招者的前手為左手，後手為右手；重心腳為右腳，前腳為左腳。

3. 文字內容中的方向描述，如左右內外等，均是以示範者及餵招者的角度敘事。

4. 本文會先示範整個動作路徑，再講解不同要點。動作路徑的順序會以亞拉伯數字標示，而要點則會以中國數字區分。

香港八極拳協會教練盧韋斯（右）及其弟子黎式之（左）

海馬奔潮

海馬奔潮乃「提槍」與「拏槍」（粵音：拿）相結合的反擊技巧。所謂提槍，即把槍由上而下、逆時針劃出半圈，以此將對方向我下盤的扎擊，往右邊一側革開。手法上與閉槍略為相似。

至於拏槍，則是用槍順時針劃出大半圈，類似將封槍打開成一個大的半圓形。拏槍本身的功能，乃是革開對方向我面部的扎擊。若以提槍防守後，緊接以拏槍的手法搶入，便為「海馬奔潮」。

【點擊圖片觀看海馬奔潮示範】

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【延伸閱讀，了解八極門前輩故事】

神槍——李書文​

天字第一號——劉雲樵

白蛇登樹

白蛇登樹乃「擄槍」後的還擊技法。擄槍與提槍屬相同的動作，同樣是由上而下、逆時針劃出半圈，惟接觸點與革開的方向不同。提槍是當對手攻向下盤時，將其槍革往自己右側一邊，而擄槍則是革往左邊。

但擄槍實較為危險，因為比起提槍可以將攻勢革離身外，擄槍後對方的槍依然會處在身側，充滿著可供攻擊的目標。故此擄槍當為不便繞回圈內（即立身的一側）作提槍時，應急所用。

為了彌補缺點，擄槍時可往右方偏閃，於革開來槍後立即撩槍還擊，搶佔先機。此謂「白蛇登樹」。

【點擊圖片觀看白蛇登樹的示範】

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【延伸閱讀，認識中國古典槍法的傳世之作】

知拍任君鬥——《劍經》​

程宗猷《秘本長槍法圖說》

紫燕投林

紫燕投林乃以拏槍防禦後，再還槍扎擊的技巧。兩人持槍對峙，未必俱會採取平槍的姿勢。當我採取滴水槍的架式，即如提槍般以後手托起槍根，而前手維持重心不變，使槍尖向下時，對方通常會攻擊我的面門。

這樣我可以先用拏槍，將其來槍錯往右邊，然後再還扎。此謂「紫燕投林」。

【點擊圖片觀看紫燕投林的示範】

今次盧韋斯師傅及弟子，為大家示範了海馬奔潮、白蛇登樹及紫燕投林三式防守反擊技巧，並介紹了拏槍、擄槍等動作。未來還會有更多相關的示範，大家記緊留意【武備志】網站。

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