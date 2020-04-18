【拳擊】史上第一場被錄影的街交　技術含量好過當代「爛仔交」

最近在網上流傳一段彩色短片，是1901年英國兩名民眾突然在街上打架，因為片段年代久遠，所以被叫作「史上第一場被錄影下來的街交」。更重要的是，兩人雖然打的時間不長，其中一人明顯展示出該時代的拳擊風格，甚具功架。

此短片的標題為「Pendlebury Colliery」，即彭德伯里煤礦，是在曼徹斯特煤田經營的一個煤礦，位於英國的蘭開郡。拍攝公司為「Mitchell & Kenyon」，此片紀錄了當時清晨人們的生活。這個片段本來是黑白的，但經著色技術使其添加了顏色，因此顏色或跟當時有差別。

而在片段末，就紀錄了二人的街頭打架。與現在「人手一機」不一樣，1900年代能碰巧紀錄街頭打架十分珍貴，或者是當時攝錄器材不方便移動，又或是拍攝者對「街交」沒興趣，所以沒有完整紀錄整場打架，實在可惜。

以下是這場街交的過程，當中可以看到100多年前拳擊技術的影子，以及對方也有一定打架經驗，非常有趣，而且打得比現在很多的「街交」好得多：

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可以看到「西裝友」的架勢與跳動方式，正是當時的拳擊主流，而且與現時的姿勢有很大分別：

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倚後與企得筆直，或者是因為技術上還未習慣以拳套護頭有關，也可能是單純技術發展程度與現時有別，畢竟是一百年前的事。這讓人想到查理·卓別林(Charlie Chaplin)在多套跟拳擊有關的電影中的站姿。例如1915年的《The Champion》，以及1931年的《城市之光(City Lights)》，當中他與對手的拳擊站姿，就與現今很不一樣：

最後，不論大家身處任何時空，還是不建議大家撩事鬥非，街頭搏擊還是可免則免好。

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