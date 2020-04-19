【FF7】克勞德破壞劍斬得行雲流水　史實大劍其實一樣得

FF7 REMAKE／FINAL FANTASY VII REMAKE／最終幻想7 重製版遊戲時數不長，相信很多人已經爆機。遊戲內主角克勞德(Cloud)能單手揮動巨型大劍「破壞劍」，輕鬆得就像揮木刀一樣，這在現實當然沒可能。但歷史上的確出現過巨劍(Greatsword /Claymore)，那麼真實的使用方法又是怎樣的呢? 原來連環斬是基本技術?

一向會在現實中製作動漫武器的MAN AT ARMS，7年前就已經做過這把「破壞劍」，然而它重得根本不能揮動，要人抬著前端再放手，靠跌下去的力來才能完成斬擊。網上亦有不同人挑戰過鑄造這把劍，雖然各有大少，但都難以揮動，最多只能靠地心吸力讓刀跌下來，以完成直斬。



+ 4 + 3 + 2

而遊戲內主角克勞德則是斬得行雲流水，全無問題，用「凶斬」更可以空中斬出「凶」字：

但現實中的巨劍呢? 這次跟大家介紹的是西方的巨劍(Greatsword /Claymore)，至於另一個被說很像「破壞劍」的東方重型兵器「斬馬刀」，則有機會再作介紹。

大劍是西方的巨無霸劍種



在西方歷史上，「大劍」跟「長劍」（Longsword）、「刺劍」（Rapier）、「手半劍」（Hand and a half sword）一樣，是劍型兵器分類的一種，是一種比長劍體型還要大的雙手劍。

在不同的地域中，各自以不同名稱去稱呼「大劍」。在英語地區會稱為"Greatsword"或"Two-handed Sword"，在蘇格蘭語地區會稱為"Claymore"，在德語地區會稱為"Zweihander"（意同「雙手劍」），在意大利語地區會稱為"Spadone"，在西班牙語地區會稱為"Montante"

雖然各地對於大劍的形制並沒有嚴格的限制，但其長度大致比一般長劍還要長，重量亦相對較重，其施展手法跟長劍手法不同，用途亦有所不同。在意大利的一些古典武術指南中，就「大劍」作出以下描述：當劍尖向下垂直放置時，大劍的柄端會在劍士的下巴或前額水平。大劍的劍柄至少有4掌寬的距離。大劍護手的長度跟劍柄相等。

有些大劍的護手會有側環（Siderings）保護劍士的手部。刀身部份通常非常寬闊，成雙刃設計，劍端部份逐漸變細。刀身一般是扁平的六角形或菱形。但亦有一部份大劍把刀刃打造成蛇形，以增強砍削的威力。

西方的大劍一般會有兩種常見的外形。一是圖3右下方的，像是長劍放大版的大劍。二是圖3左上方的，帶有"Ricasso"或"Parierhaken"的大劍。"Ricasso"，即「無刃根部」（接近護手的刀身部份不開鋒），讓劍士能夠以此作為把手，施展半劍技法。"Parierhaken"（又名為"Parrying Hooks"），即從刀身伸出的水平小刃，用以格住對方的刀刃或近身搏鬥。

據說現存最大的西方大劍是"Fuiteach-mhuirt"，由蘇格蘭愛丁堡的國家戰爭博物館擁有。它長2.24米，重10公斤。而以上圖4展示的則是屬於十六世紀初弗里西亞（今荷蘭）戰士Pier Gerlofs Donia所擁有的大劍。大劍的尺寸為：長2.15米，重6.6公斤。現存於弗里西亞的博物館中。但現實更多出現的，是介乎160厘米以上的大劍。所以大劍並不是「巨人」獨尊的兵器。

西方大劍的發展經過及應用



有說法指大劍的雛型是作為儀式工具的巨型長劍，並不具有任何實際搏擊價值。現時可見的西方大劍其實是文藝復興時期後期的產物，最早出現在15世紀末左右，在16世紀初達到了頂峰。直至17世紀，經過社會和技術變革後，大劍便逐漸淡出實際戰場應用，漸漸成為民間劍術學校的技術中。

大劍在戰場上主要是由職業步兵所使用，他們迅速取代騎士成為文藝復興戰場的巨大戰力。儘管到了16世紀中葉，舊式長劍大多已經不再受平民劍術學校的歡迎，但經其巨大化後的大劍卻在戰場上找到了一席之地。

大劍極端的長度和超強的切割能力，使其成為同時應對複數對手的理想工具。因此持有大劍的士兵通常作為特殊兵種出現，主要用於保衛軍旗、守衛關口險要或打破敵方槍兵的編隊等。

而在平民世界中，大劍卻較為罕見。通常只會出現在保鑣身上，或是作為象徵性工具存在。上次武編參加台灣的Clash of Steel活動，就有大劍的體驗班，當中強調了大劍作為保鑣武器的功能。把大劍貼在腰間，就像長槍但不刺出去一樣，再靠腰胯(而不是用手力)去左右揮動大劍，以保護身後的貴族。

Montante大劍課。（圖片來自：羅弘杰攝）

此外，在當時的武術訓練或比試場合中，公正人會使用大劍插入雙方對戰者中間，從旁喊停。因此在現代西班牙語中，所謂的「插手」（meter el montante）便是以大劍"Montante"的使用方法作為其詞源。

大劍技術揮動要全身運用

既然就外形而言，大劍某程度是長劍的加大版，但在技術應用上具有明顯的分野。

當你手上撞著大劍時，你跟本無法施展長劍的技術。長劍的設計使其具有多元化而又全面的技術手法，甚至是專門化的長劍制式。可是大劍超一般的長度和重量嚴重限制了它的施展技巧，尤其是翻劍、出劍忽然停止再斬等等技巧，都較難做到。

接著上文體驗班的說法，大劍揮動後因為有慣性，所以其實在斬出後，繼續順勢「揮動」，比硬生生停下來收劍再斬容易得多，因此動作其實也是十分流暢的......但是當然不像克勞德那樣可以像拿單短刀那樣，左斬右斬啦。



因此在中世紀西班牙劍術指南中，大劍的攻擊大多集中於"Talho"（從右往左斬擊）、"Revez"（從左往右斬擊）、"Altibaxo"（從上往下斬擊）、"Montante Negro"（利用劍身進行打擊）。藉著不斷揮舞大劍，對對手作出凌厲的攻勢。

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武術語彙 - 印度八大兵器