【拳擊】走下擂台踏進另一戰場　加拿大拳后返回護士崗位抗擊疫情

於加拿大任職產科護士的Kim Clavel，因為要準備一場對她拳擊生涯十分重要的大賽，於上年八月申請了一年休假備戰。可惜因為疫情影響比賽取消，Clavel在短暫失落後，選擇返回護士崗位，返回蒙特爾利爾一所老人院出任護士工作，與另外兩名同僚照顧六十人。

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現年29歲，北美拳擊聯合會輕量級冠軍、擁有十一場職業拳賽勝出記錄的加拿大女拳擊手Kim Clavel (11-0, 2 KOs)，因為新冠肺炎疫情取消了三月廿一日於蒙特利舉行的大賽，這位女拳王正值問鼎世界金腰帶之際，她卻選擇放棄訓練，暫別擂台提早返回加拿大，返回護士崗位，照顧因為疫情而感到「害怕和孤獨」的長者。

我可以選擇留在家，選擇怎麼都不做，可以待領政府發放援助金。但我承諾過助人而我需要幫助人。我覺得我能改變世界。

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Clavel向蒙特爾利爾傳媒表示：「從心理上講這真是十分困難。那些長者感到孤獨，他們感到憂愁。當中有些人不了解（COVID-19）的情況，因此他們不想留在自己房間。這真的很困難。我們必須同時扮演護士和心理學家。我知道我們有風險，但我並不害怕。我想為人們提供更多幫助，以至於我忘了自己。我遵守規則並保護自己，因為我想保護他們，但我並不害怕。」

面對龐大工作壓力，Clavel選擇於輪班休息時，於車上聽音樂讓自己放鬆。她表示許多病人感到「害怕和孤獨」，但究竟「病毒或是孤獨，誰才是最大的殺手？」

和世界其他地方一樣，加拿大也在努力控制流感大流行，情況非常嚴峻。但對Clavel來說，救人比冠軍更重要。

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