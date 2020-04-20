【柔道】講道館九段松下三郎因疫情離世　柔道聯盟爆群聚感染

據日本媒體消息，柔道總本山-講道館的松下三郎理事，於4月19 日因新冠肺炎離世，享年84歲。而跟講道館位處同一大樓的日本柔道聯盟，亦懷疑爆發群聚感染。

延伸閱讀

【柔道】研究古式之形聞名 講道館大師村田直樹疑因新冠肺炎逝世​

【柔道】嘉納行光離世 柔道之父繼承人、講道館第四代館長

據報本月以來松下三郎一直在講道館工作，10日晚開始表示身體不適，13日接受了新冠肺炎的檢測，15日身體狀況惡化，緊急送往醫院，並於翌日診斷為陽性，被送入重症監護室。

松下三郎在大學時代以稱霸全日本學生錦標賽而聞名。曾任全日本柔道聯盟副會長、日本奧林匹克委員會（JOC）理事等職位。2003、2005年還擔任了世界大學生運動會的日本代表選手團長。近年來作為講道館柔道九段進行指導工作。

【點擊圖片觀看松下三郎及其所屬機構的資料】

延伸閱讀

【Kickboxing】K-1開打憂爆群聚感染 日政府讓業界自生自滅捱轟​

【新冠肺炎】泰拳賽逾百人染疫 軍政界影星觀戰中招​

【拳擊】Joshua推廣人：閉門賽風險大 倘疫情拖久二線拳手要轉工​

同大樓日柔聯爆群聚感染

在講道館同一棟大樓的全日本柔道聯盟，早前亦爆發懷疑群聚感染。自3月份全日柔聯因應疫情關閉秘書處，要求職員在家工作。但3月31日該組織卻舉行了一次會議，討論男子及女子日本冠軍賽推遲事宜，當時日本柔道聯盟的工作人員在場，結果聯盟常務理事中里壯也於本月12日確診患上新冠肺炎，並釀成群聚感染爆發，直至剛過去的周末，聯盟有19名工作人員確診，佔39名全職員工近一半人數。

雖然聯盟早前發聲明，表示可能是工作人員「在工作或下班後被感染」，但社會大眾普遍抱有懷疑，更批評聯盟在疫情嚴峻期間不使用遠程會議工具，而急於群聚接觸釀成疫情爆發。

上月8日，講道館前館長嘉納行光（享年87歲）去世，而另一位講道館大師村田直樹（享年70歲）也於本月9日去世。

【點擊圖片觀看喜納行光及村田直樹先生資料】

相關文章

武術詞彙 - 日本弓道著名的「射法八節」：