【拳擊】曾任泰臣與劉易斯一戰拳證 　Eddie Cotton新冠肺炎逝世

美國著名拳擊拳證及IBF國際拳擊聯合會(International Boxing Federation)董事會成員Eddie Cotton在約兩個星期前因肺炎住院，之後確診新冠肺炎，於上周五逝世(4月17日)因併發症離世，享年72歲。

Eddie Cotton被業界視為有史以來最偉大的拳擊拳證之一，自1992年到2014年間擔任了近300場職業拳賽的拳證。Eddie Cotton曾負責過多場的世界冠軍賽，一直以嚴謹執法見稱，對犯規拳手扣分或取消資格毫不手軟。

Eddie Cotton因Andrew Golota多次犯規而終止賽事(1996)。圖片來源：Getty Images

於新澤西州Paterson長大，Cotton曾是Paterson市議會議員。 他於1980年7月首次出任業餘拳賽的拳證，之後於1992年開始擔任職業拳擊賽事的拳證。他在2014年退休後開始在IBF董事會任職。儘管他主要在美國東北部工作，Cotton也曾在德國、羅馬尼亞、墨西哥、波蘭、哈薩克斯坦、南非、俄羅斯和英國等地舉辦的拳賽中擔任過拳證。

Cotton於1995年Eddie Hopson對Moises Pedroza的一戰中首次擔任冠軍爭奪戰的拳證。之後Cotton負責了多場令人難忘的比賽，包括Riddick Bowe對Andrew Golota II、 George Foreman對Shannon Briggs和Tyson Fury對Steve Cunningham等等。而當中讓他最受注目的無疑是在2002年6月8日泰臣(Mike Tyson)對劉易斯(Lennox Lewis)的一戰中獲指派為拳證。

*延伸閲讀：【拳擊】走下擂台踏進另一戰場 加拿大拳后返回護士崗位抗擊疫情

+ 3 + 2

*延伸閲讀：【拳擊】Joshua推廣人：閉門作賽風險高 疫情再拖二線拳手要轉工

Eddie Cotton在2014年宣布退休，在德國分別為Wladimir Klitschko對Alex Leapai及Felix Sturm對Sam Soliman兩場冠軍賽擔任拳證後正式為自己的職業拳證生涯劃上句號。

Cotton的離世讓拳擊界不少人在社交媒體上發文悼念這位出色的拳證。

傳奇拳擊賽司儀Michael Buffer 在Twitter發文：「 Eddie Cotton是一位傑出的拳證！永遠都能把賽事好好指揮和控制。我以前總是將他介紹為『BIG』EDDIE COTTON！這次的COVID-19又從我們的拳擊界帶走了一位出色的人物。我非常傷心！R.I.P. Big Eddie。」

Eddie Cotton was a great referee! Always in command and control. I used to always introduce him as “BIG” EDDIE COTTON! This COVID-19 has taken another one from our boxing community-I’m heartbroken!

R.I.P. Big Eddie-Much Love💔🕊 https://t.co/HsRN6LTv4t — Michael Buffer (@Michael_Buffer) April 17, 2020

賽事主辦人Lou DiBella亦在Twitter發文:

「不幸的消息。Covid-19使拳擊失去了另一個出色的人物，世界上最知名和最受尊敬的拳證之一，Eddie Cotton也是我們運動其中一位最友善的人。我為他的妻子和家人感到抱歉。請大家為他們祈禱。」