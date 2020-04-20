【拳擊】曾任泰臣與劉易斯一戰拳證 　Eddie Cotton新冠肺炎逝世

美國著名拳擊拳證及IBF國際拳擊聯合會(International Boxing Federation)董事會成員Eddie Cotton在約兩個星期前因肺炎住院，之後確診新冠肺炎，於上周五逝世(4月17日)因併發症離世，享年72歲。
Eddie Cotton被業界視為有史以來最偉大的拳擊拳證之一，自1992年到2014年間擔任了近300場職業拳賽的拳證。Eddie Cotton曾負責過多場的世界冠軍賽，一直以嚴謹執法見稱，對犯規拳手扣分或取消資格毫不手軟。
Eddie Cotton因Andrew Golota多次犯規而終止賽事(1996)。圖片來源：Getty Images
於新澤西州Paterson長大，Cotton曾是Paterson市議會議員。 他於1980年7月首次出任業餘拳賽的拳證，之後於1992年開始擔任職業拳擊賽事的拳證。他在2014年退休後開始在IBF董事會任職。儘管他主要在美國東北部工作，Cotton也曾在德國、羅馬尼亞、墨西哥、波蘭、哈薩克斯坦、南非、俄羅斯和英國等地舉辦的拳賽中擔任過拳證。
Cotton於1995年Eddie Hopson對Moises Pedroza的一戰中首次擔任冠軍爭奪戰的拳證。之後Cotton負責了多場令人難忘的比賽，包括Riddick Bowe對Andrew Golota II、 George Foreman對Shannon Briggs和Tyson Fury對Steve Cunningham等等。而當中讓他最受注目的無疑是在2002年6月8日泰臣(Mike Tyson)對劉易斯(Lennox Lewis)的一戰中獲指派為拳證。
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Eddie Cotton在2014年宣布退休，在德國分別為Wladimir Klitschko對Alex Leapai及Felix Sturm對Sam Soliman兩場冠軍賽擔任拳證後正式為自己的職業拳證生涯劃上句號。
Cotton的離世讓拳擊界不少人在社交媒體上發文悼念這位出色的拳證。
傳奇拳擊賽司儀Michael Buffer 在Twitter發文：「 Eddie Cotton是一位傑出的拳證！永遠都能把賽事好好指揮和控制。我以前總是將他介紹為『BIG』EDDIE COTTON！這次的COVID-19又從我們的拳擊界帶走了一位出色的人物。我非常傷心！R.I.P. Big Eddie。」
Eddie Cotton was a great referee! Always in command and control. I used to always introduce him as “BIG” EDDIE COTTON! This COVID-19 has taken another one from our boxing community-I’m heartbroken!— Michael Buffer (@Michael_Buffer) April 17, 2020
R.I.P. Big Eddie-Much Love💔🕊 https://t.co/HsRN6LTv4t
賽事主辦人Lou DiBella亦在Twitter發文:
「不幸的消息。Covid-19使拳擊失去了另一個出色的人物，世界上最知名和最受尊敬的拳證之一，Eddie Cotton也是我們運動其中一位最友善的人。我為他的妻子和家人感到抱歉。請大家為他們祈禱。」
Sad news. #Boxing has lost another good man to #Covid_19. One of the most well known and respected referees in the world, Eddie Cotton was also one of the nicest people in our sport. Gutted for his wife and family. Prayers up. #RIPEddieCotton. pic.twitter.com/fMTNlc91dd— Lou DiBella (@loudibella) April 17, 2020