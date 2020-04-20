【家居訓練】世界最強女拳擊手　抗疫間拍片分享家居拳擊訓練

地上最強拳擊女拳王Katie Taylor，盡一分力幫助大家一起抗疫。她將教大家如何在有限空間、無設備輔助下進行拳擊體能訓練，並寄語希望大家「安全，健康，強壯」。

▍一統量級傳奇女拳王 Katie Taylor

愛爾蘭傳奇女拳王Katie Taylor 是現時唯一一位同時座擁四大拳擊組織（WBA、WBC、IBF、WBO）的拳王。Katie 以其急速、激進的拳擊風格而著稱，跟男性拳擊手表現相比完全不見遜色。截至2019年7月，她被世界知名拳擊網頁《BoxRec》評為世界上最佳的活躍女性輕量級拳手，並且是女子拳擊手Pound-for-4Pound（無視量級排名）的第一名。



Katie Taylor出生於拳擊家庭，父親Peter Taylor 曾是愛爾蘭輕重量級拳王。Katie 自11歲起便跟兩位哥哥一起接受父親的鍛鍊，在St Fergal's Boxing Club 學習拳擊。同時，她亦是一名足球選手，曾代表愛爾蘭上陣國際賽。在15歲時，Katie 在國家體育場參加了愛爾蘭第一場官方認可的女子拳擊比賽，並擊敗了對手Alanna Audley 贏得勝利。



在2005年，年僅19歲的Katie 便代表愛爾蘭出陣在挪威舉行的歐洲業餘錦標賽，並一路過關斬將晉身決賽。最後在決賽中擊敗了芬蘭的EvaWahlström，奪得首面國際賽金牌。同年，Katie 亦參加了在俄羅斯舉行的AIBA女子世界拳擊錦標賽，可惜今次在八強賽中以點數敗給了北韓選手Kang Kum-Hui，吞下首敗。不過Katie 很快重新振作，其後5屆都連續奪冠而歸，直到2016年才衛冕失敗。在2012年，Katie 在倫敦奧運會勇奪金牌，踏上業餘拳擊高峰。在其業餘拳擊生涯中，Katie 總共贏得過6次歐洲冠軍、5次歐盟冠軍、5次世界冠軍及1次奧運冠軍。



+ 12 + 11 + 10

經歷長達10年的業餘拳擊後，Katie 終於在2016年決定投身職業拳擊行列。一年後，她以6連勝之姿取得跟阿根廷好手Anahi Sanchez 爭奪空白WBA拳后腰帶的機會。經過10回合比試後，Katie 以「一致判定」成為WBA女子Lightweight 冠軍，踏上一統量級的第一步。



其後Katie 在2018及2019年分別擊敗Victoria Bustos及Rose Volante，奪得IBF 及WBO 女子Lightweight 冠軍頭銜，距離一統量級只差一步。最終在2019年6月1日，Katie 跟WBC冠軍Delfine Persoon 作一統量級之戰。雙方激鬥10回合後，Katie 最終以「多數判定」成為拳擊史上第七位「無爭議冠軍」，同一時間座擁四大拳擊組織的拳王頭銜。

Katie 暫定將於今年7月4日跟波多黎各著名拳后Amanda Serrano作賽，衛冕WBA、WBC、IBF、WBO、The Ring 世界冠軍頭銜。

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▍傳奇拳后 拍片分享「抗疫居家拳擊訓練」

全球各地紛紛居家抗疫時，傳奇拳后Katie Taylor 亦盡一分力。早前，她在其社交媒體專頁分享了三段體能訓練影片，教大家如何在有限空間、無設備輔助下進行拳擊體能訓練，並寄語希望大家「安全，健康，強壯」。

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+ 12 + 11 + 10

雖然片段內容以拳擊為主題，但其實動作技術需求不大，所有讀者都可以試試看。每種動作維持20秒，休息10秒，重複3組。第一套練習動作如上，想了解動作細節，可按圖觀看說明。



+ 21 + 20 + 19

第二套練習比較進階，模擬5回合體能訓練。每回合以2種體能動作及1種拳擊動作夾合而成，每動作維持30秒，回合間休息1分鐘，共2組。第二套練習動作如上，想了解動作細節，可按圖觀看說明。



第三套練習則專門針對小朋友及年青人，家長不妨跟子女一起動動手腳。



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