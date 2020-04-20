【家居訓練】世界最強女拳擊手　抗疫間拍片分享家居拳擊訓練

地上最強拳擊女拳王Katie Taylor，盡一分力幫助大家一起抗疫。她將教大家如何在有限空間、無設備輔助下進行拳擊體能訓練，並寄語希望大家「安全，健康，強壯」。
▍一統量級傳奇女拳王 Katie Taylor
愛爾蘭傳奇女拳王Katie Taylor 是現時唯一一位同時座擁四大拳擊組織（WBA、WBC、IBF、WBO）的拳王。Katie 以其急速、激進的拳擊風格而著稱，跟男性拳擊手表現相比完全不見遜色。截至2019年7月，她被世界知名拳擊網頁《BoxRec》評為世界上最佳的活躍女性輕量級拳手，並且是女子拳擊手Pound-for-4Pound（無視量級排名）的第一名。
Katie Taylor出生於拳擊家庭，父親Peter Taylor 曾是愛爾蘭輕重量級拳王。Katie 自11歲起便跟兩位哥哥一起接受父親的鍛鍊，在St Fergal's Boxing Club 學習拳擊。同時，她亦是一名足球選手，曾代表愛爾蘭上陣國際賽。在15歲時，Katie 在國家體育場參加了愛爾蘭第一場官方認可的女子拳擊比賽，並擊敗了對手Alanna Audley 贏得勝利。
在2005年，年僅19歲的Katie 便代表愛爾蘭出陣在挪威舉行的歐洲業餘錦標賽，並一路過關斬將晉身決賽。最後在決賽中擊敗了芬蘭的EvaWahlström，奪得首面國際賽金牌。同年，Katie 亦參加了在俄羅斯舉行的AIBA女子世界拳擊錦標賽，可惜今次在八強賽中以點數敗給了北韓選手Kang Kum-Hui，吞下首敗。不過Katie 很快重新振作，其後5屆都連續奪冠而歸，直到2016年才衛冕失敗。在2012年，Katie 在倫敦奧運會勇奪金牌，踏上業餘拳擊高峰。在其業餘拳擊生涯中，Katie 總共贏得過6次歐洲冠軍、5次歐盟冠軍、5次世界冠軍及1次奧運冠軍。
經歷長達10年的業餘拳擊後，Katie 終於在2016年決定投身職業拳擊行列。一年後，她以6連勝之姿取得跟阿根廷好手Anahi Sanchez 爭奪空白WBA拳后腰帶的機會。經過10回合比試後，Katie 以「一致判定」成為WBA女子Lightweight 冠軍，踏上一統量級的第一步。
其後Katie 在2018及2019年分別擊敗Victoria Bustos及Rose Volante，奪得IBF 及WBO 女子Lightweight 冠軍頭銜，距離一統量級只差一步。最終在2019年6月1日，Katie 跟WBC冠軍Delfine Persoon 作一統量級之戰。雙方激鬥10回合後，Katie 最終以「多數判定」成為拳擊史上第七位「無爭議冠軍」，同一時間座擁四大拳擊組織的拳王頭銜。
Katie 暫定將於今年7月4日跟波多黎各著名拳后Amanda Serrano作賽，衛冕WBA、WBC、IBF、WBO、The Ring 世界冠軍頭銜。
延伸閲讀：
【拳擊】如何在拳擊中「一統量級」?
【曹星如復出】與香港拳王談談 職業業餘拳擊中的技術差異
【東京奧運．拳擊】曹星如鬥世界冠軍 認識業餘拳擊評分制度
▍傳奇拳后 拍片分享「抗疫居家拳擊訓練」
全球各地紛紛居家抗疫時，傳奇拳后Katie Taylor 亦盡一分力。早前，她在其社交媒體專頁分享了三段體能訓練影片，教大家如何在有限空間、無設備輔助下進行拳擊體能訓練，並寄語希望大家「安全，健康，強壯」。
延伸閲讀：
【家居練習】空手道KOL關閉道場抗疫 酒店房拍片教室內練習
【家居健身】MMA空手道家Stephen Thompson 帶領大家完成體能訓練
【MMA】韓國UFC選手鄭贊成 拍片教體能訓練大法
雖然片段內容以拳擊為主題，但其實動作技術需求不大，所有讀者都可以試試看。每種動作維持20秒，休息10秒，重複3組。第一套練習動作如上，想了解動作細節，可按圖觀看說明。
第二套練習比較進階，模擬5回合體能訓練。每回合以2種體能動作及1種拳擊動作夾合而成，每動作維持30秒，回合間休息1分鐘，共2組。第二套練習動作如上，想了解動作細節，可按圖觀看說明。
第三套練習則專門針對小朋友及年青人，家長不妨跟子女一起動動手腳。
日本弓道著名的「射法八節」，點擊圖片了解更多：