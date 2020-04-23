【禁聚令】搏擊業界批政府欠諮詢　倡參考餐飲業按規模賠償

政府早前公布第二輪防疫抗疫基金，健身中心一刀切向營運者發放一次性10萬港元津貼。健身及搏擊業界批政府推政策未有諮詢業界情況，忽略業界情況，倡按餐飲業方法改善賠償方案。

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政府早前公布第二輪防疫抗疫基金，但日前卻同時將「限聚令」延長至下月7日，而部分行業人數限制有所放寬之際，健身中心及拳館仍然要強制關閉。面對目前疫情和防疫措施的影響，多名健身及搏擊運動界教練認為第二輪防疫抗疫基金力度不足。健身中心業界及搏擊運動教練界代表今日(4月23日)向政府代表會晤並遞交請願信，表示政府抗疫措施從從無諮詢業界，忽略業界實際情況。

第二輪防疫抗疫基金措施，包括會向每名體育總會及體育機構的註冊教練提供一次過7,500港元補助金，以及向健身中心營運者發放一次性10萬港元津貼。但不少拳館員工屬自僱人士，未能受惠政府補助。部分運動項目如瑜伽等未有總會，這批業界人士無法獲得政府援助。

代表發言表示是次政策反映政府並不了解健身行業的營運模式以及規模不一的情況，更嚴重低估了受影響的人數。希望政府能調整第二抗疫基金補貼金額，並按中心規模/租金或營業額比例，參考餐飲業界安排，以處所面積大小作出相應合理補貼，並代為支付受影響員工或自僱人士八成薪金。最後亦促請政府在採取下一步行動前先與業界人士溝通磋商，協商增加防疫措施及安排，令業界可以繼續營業。

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