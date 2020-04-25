南投空手道夫婦自組義教　助基層孩子自強追夢

現在ViuTV播映劇集《打天下》，是一個以空手道為題材的勵志故事。劇中主角透過學習空手道，領悟做人道理，更有從中追尋夢想，並有爭取參加東京奧運賽的情節。現實中，台灣南投縣也有一所空手道學校，二十年來服務當地基層，推廣免費空手道義教服務，更培訓了多位代表台灣參與國際賽事的空手道選手。

早前，台灣南投縣青少年空手道推展協會為這群學生拍攝短片(影片見文末)，以紀錄片方式介紹這班空手道的孩子如何追夢和生活點滴。而即日起至2020/5/21，每一個短片點閱觀看，將獲慈善基金捐贈1元台幣給這個協會。

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台灣空手道名將搖籃 旭光高中空手道隊

南投空手道協會創辦人黃泰吉和廖德蘭夫妻二人，於1999年台灣921大地震後，在好友建議下，於南投旭光高中成立空手道隊，以空手道幫助學生走出震災陰影，避免走上歧途。而現在協會以免費培訓方式教育區內隔代教養、單親或貧窮家庭學生空手道，附近國小校長亦會轉介當地山區基層學童來這所學校學武，希望以此幫助偏鄉弱勢孩子，走出上一代的困境。

20年來，協會協助近1,000名弱勢青少年找到夢想、迎向陽光，並培養出15位總統教育獎得主、百餘名空手道國手、為台灣拿下2面亞運金牌、獲得超過300面全國金牌，更有95%的孩子進入國立大學就讀。有部份學員更成為第二代教練，留校傳授師弟師妹武藝。

這次短片以旭光高中一位三年級學生「雪芃」為主角，雪芃是布農族原住民，她離開位於仁愛鄉的家鄉，寄宿於高中附屬宿舍。雪芃自言自己本來膽子十分小，後來她陪表妹柏芝參加了黃教練的空手道班，由起初興趣缺缺不想練習，到後來在家人和表妹互相鼓勵下，各自成長，並熱愛上空手道，還拿了全國中等學校運動會金牌。在雪芃宿舍中，貼上了「夢想是一個人的動力泉源」，這班年青人透過學習空手道追尋夢想。

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協會至今持續收新生，但每年培訓、食宿、比賽的經費約需台幣1,000多萬元，因此20年來首次推出公益微電影，除了以此籌募經費外，亦希望讓大家看見一眾孩子們努力追求夢想的日常，和當中辛酸。

有興趣讀者可以觀看以下「南投空手道」YOUTUBE連結，支持一下這協會：