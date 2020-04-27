重現 John Wick 式書本防身術　短棍的「雨傘擋」用書一樣做到

網上流傳一段短片，看到有人以厚書防身、擋刀反擊，令人想起「殺神」John Wick。不過這用來作防身教學也太危險了吧？但其實短片並非防身教學，而是電影動作團隊的技術示範。不過，當中多個技術就真的能在短棍技術中找到。

厚書防身術

對上一次令人印象深刻的「書本格鬥術」，是用鉛筆都可以殺人的「殺神」John Wick。在第三集一開始，John Wick就用書本KO了由NBA球員Boban Marjanović 飾演的高大殺手：

+ 5 + 4 + 3

想不到現實也有類似技術教學，而大多都是用厚書的書脊去作打擊，使書本上變成了字面意義「防身書」：

不過以上的技術其實不用書本，用所有硬物都可以做到。

不過以下的短片則有點不同，因為除了有John Wick那種「把書抵著別人，再打擊書本以把力量送進去」的打擊技外，更有一些挑開(parry)、反關節再奪刀的技術，使厚書變成了短棍(或小盾)一樣：

有幾個手法，也是來自短棍技術，例如第一個奪刀，就跟「蛇式奪刀(Snake Disarm)」 類似:

最後一個動作，則是類似「雨傘擋(umbrella block)」再到奪刀，不過用書就難以把對方向斜下放格開，另外轉的方向和交差手時那隻手在前也有不同：

先別急著說這種防身術危險，因為這其實是北京的一家動作設計訓練團隊特洛伊團隊(Troy’s Team) 的展示短片，他們在中國開班教授銀幕動作技術。所以那些防身短片，出發點都是動作展示，流暢好看比實用更為重要。

正如有些人要求實用一樣，要求動作拍出來流暢、好看，其實也是大學問，有時打得好看和拍出來好看是兩回事。

這個團隊參與過的電影大多都是內地電影，比較有名的有《葉問四》、奇洛李維斯的《太極俠》，以及可能聽過成龍的《功夫瑜伽》。

最後仍是要跟大家說聲，此乃電影動作，不要亂試，更不要以為自己拿著書看了幾遍就能像John Wick啊。

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武術詞彙：印度八大兵器: